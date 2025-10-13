"또 원태인이.." 김지찬, 이승현 투입 승부수로 100% 확보, "김성…

"또 원태인이.." 김지찬, 이승현 투입 승부수로 100% 확보, "김성윤 구자욱도 살아났다"[준PO3 승장]

13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 승리한 삼성 박진만 감독, 김성윤, 김지찬이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]원태인이 이끌고, 벤치 큰 그림이 맞아 떨어진 기분 좋은 승리였다.

삼성은 13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와의 준플레이오프 3차전에서 원태인의 역투와 발야구로 앤더슨 공략에 성공하며 5대3으로 승리했다. 시리즈 전적 2승1패. 3차전 승리 팀의 플레이오프 진출 확률은 100%다.

경기 시작 13분 만에 거세게 내린 비로 37분 간 중단된 뒤 재개된 경기.

삼성은 장염으로 2주 만에 실전 등판한데다 우천 중단 후 패스트볼 스피드가 정상적이지 않은 SSG 선발 앤더슨의 약점을 파고 들었다.

0-0이던 3회 2사 1,3루에서 김성윤의 2루수 쪽 느린 땅볼 내야안타를 2루수 안상현의 악송구로 이어졌다. 1루주자 김지찬까지 이종욱 코치의 지시에 따라 3개 베이스를 돌아 홈을 쓸었다. 2-0. 이어진 2사 2루에서 구자욱이 앤더슨의 122㎞ 커브를 중월 적시 2루타로 연결했다. 3-0. 가을야구 첫 김지찬 김성윤 테이블세터 배치는 대성공이었다. 삼성은 특급 투수 앤더슨을 3이닝 동안 49구 만에 3안타 1볼넷 2탈삼진 3실점(2자책)으로 강판시키는 데 성공하며 초반 주도권을 잡았다.
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 삼성이 5대3으로 승리하며 시리즈 전적 2승1패를 기록했다. 원태인이 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/
기세가 오른 삼성은 5회 1사 후 SSG 필승조 이로운을 상대로 김지찬 김성윤의 연속 2루타로 추가점을 낸 뒤 이어진 2사 1,3루에서 김영웅의 적시 2루타로 5-0을 만들었다.

삼성 선발 원태인은 우천 중단 속에서도 꿋꿋하게 컨디션을 유지하며 6⅔이닝 동안 105구 역투로 5안타 4사구 2개 5탈삼진 1실점으로 승리의 으뜸공신이 됐다.

삼성 테이블세터 김지찬과 김성윤은 각각 멀티히트와 2득점으로 공격의 물꼬를 텄다.

삼성 박진만 감독은 "원태인 선수가 또 한번 살린 경기"라며 "7회에도 마운드에 오르는 헌신으로 팀을 구했다"고 극찬했다.


오늘의 승부카드였던 김지찬 톱타자 배치 성공에 대해 박 감독은 "1번 타자로 팀이 바라는 좋은 역할을 해줬다. 1루에서 홈까지 파고들면서 1점이 아닌 2점을 갈 수 있는 역할을 해줬다"며 이종욱 코치와의 과감한 결단에 박수를 보냈다.
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 3회말 2사 1,3루 삼성 김성윤의 내야 안타 때 SSG 2루수 안상현의 악송구를 틈타 김지찬이 홈을 파고들고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 삼성 이승현이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.06/
박 감독은 "그동안 페이스가 떨어져 있던 김성윤 구자욱 선수가 살아나면서 타선이 좋은 흐름으로 가고 있다"고 긍정적으로 평가했다.

7회 2사 후 원태인을 구원해 두 타자를 땅볼, 삼진 처리한 이승현 투입 성공에 대해 박 감독은 "히든카드였다"며 "이지영 박성한 선수한테 상대성이 강했기 때문에 조커로 게임 전부터 준비를 하고 있었다"며 "두 타자를 확실하게 잡으면서 흐름을 끊을 수 있게끔 이승현 선수가 좋은 활약을 했다"고 칭찬했다.

한편, 8회 수비 때 허리를 다쳐 교체됐던 김영웅에 대해 박 감독은 "부상 당시보다는 지금 조금 경과가 좋아지기는 했는데 내일 일어나서 상태를 한번 다시 한 번 체크를 해봐야 될 것 같다"고 말을 아꼈다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

