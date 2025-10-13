안상현의 클러치 실책과 류지혁의 창조 병살, 이래서 PS는 수비 싸움이다…

|
[대구=스포츠조선 나유리 기자]수비 하나가 승패를 갈랐다. SSG 랜더스는 실책에 울었고, 삼성 라이온즈는 행운까지 따랐다.
김지찬이 투수 앞 땅볼로 물러나면서 아웃카운트가 하나 더 늘었고, 2사 1,3루 기회가 2번타자 김성윤을 향했다. 김성윤이 커브를 건드려 친 타구는 2루수 안상현 방면으로 향했다. 타구가 다소 빨랐지만, 앞으로 뛰어들어오던 안상현이 정확히 포구를 하는데는 성공했다.
반면 삼성은 행운의 수비까지 나왔다. 2회초 SSG 선두타자 최지훈의 안타 출루 이후 김성욱의 파울 뜬공 아웃. 여기에 안상현이 친 타구가 2루수 직선 방향으로 향했는데, 삼성 2루수 류지혁이 포구를 완전히 하지 못하고 떨어트렸다.
그러나 당황하지 않고 다음 플레이를 침착하게 해냈다. 직선타 아웃에 실패한다면, 차근차근 주자를 잡으면 된다. 떨어진 공을 쥔 류지혁이 직접 2루 베이스를 밟고, 곧장 1루로 송구했다. 귀루하던 1루주자 최지훈은 얼떨결에 아웃이 됐고, 전력질주를 하지 못하고 있던 타자주자 안상현 역시 아웃되며 병살타가 되고 말았다.
심판진은 고의 낙구가 아닌 것으로 판단하면서 병살타가 인정됐다.
행운의 창조 병살과 '악'소리 나는 클러치 실책. 이 2개의 수비 희비가 두팀의 분위기를 완전히 뒤바꿔놨다.
