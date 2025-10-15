"장난치지 말고 빨리 뛰어" 삼성 대형 악재 없다, 김영웅 대신한 입단 동기가 보증했다

기사입력 2025-10-15 15:30


"장난치지 말고 빨리 뛰어" 삼성 대형 악재 없다, 김영웅 대신한 입단 …
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 8회말 2사 삼성 이재현이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

[대구=스포츠조선 김민경 기자] "크게 다친 건 아니라서. 장난치지 말고 빨리 경기 뛰라고 이야기했어요."

삼성 라이온즈 이재현과 김영웅은 2022년 입단 동기다. 이재현은 1차지명, 김영웅은 2차 1라운드 전체 3순위로 입단해 삼성 내야의 주축으로 빠르게 성장했다.

삼성은 13일 대구에서 열린 SSG 랜더스와 준플레이오프 3차전 도중 크게 놀랐다. 주전 3루수이자 중심 타자인 김영웅이 수비 과정에서 극심한 허리 통증을 호소하면서 전병우와 즉시 교체됐기 때문. 김영웅이 너무도 고통스러운 표정을 지으며 한동안 그라운드에 무릎을 꿇고 있었기에 심각한 부상이 우려됐다.

병원 검진 결과 대형 악재는 피했다. 그래도 선수 보호 차원에서 14일 4차전은 벤치에서 휴식을 취하게 배려했다.

박진만 삼성 감독은 "병원에서 체크했다. 큰 문제는 없는데 통증이 있다. 어제(13일)보다는 통증이 확실히 많이 줄긴 했는데, 보호 차원도 있고 오늘(14일) 출전은 어려울 것 같다. 오늘은 대타도 쉽지 않다"고 했다.

이재현은 김영웅을 대신해 4차전에 5번타자로 나섰다. 3루수는 전병우가 빈자리를 채웠다.

이재현은 결정적인 순간 홈런을 치며 김영웅의 마음을 가볍게 해줬다. 2-2로 쫓긴 8회말 디아즈가 SSG 불펜 이로운에게 투런포를 뺏어 4-2 리드를 되찾은 상황. 이재현이 백투백 홈런을 날려 5대2 승리에 쐐기를 박았다. 삼성은 시리즈 3승1패를 기록, 플레이오프 진출을 확정했다.
"장난치지 말고 빨리 뛰어" 삼성 대형 악재 없다, 김영웅 대신한 입단 …
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 허리 부상으로 빠진 김영웅이 벤치에서 경기를 지켜보고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

"장난치지 말고 빨리 뛰어" 삼성 대형 악재 없다, 김영웅 대신한 입단 …
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 승리한 삼성 전병우, 이재현이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/
박진만 삼성 감독은 "솔로 홈런을 쳤지만, 분위기를 이어 갈 수 있게 2점보다 3점이 크니까. 흐름을 더 탈 수 있는 홈런을 쳤다"고 이재현을 칭찬했다.

이재현은 "질 것 같다는 생각은 별로 안 했다. (8회초 위기에서) (배)찬승이가 잘 막고, (이)호성이까지 잘 막으면 이길 수 있다는 확신이 들었다. 디아즈가 해줬고, 주자가 없어서 편하게 돌리자고 생각하고 초구부터 과감하게 치려고 타석에 들어갔다. 슬라이더가 앞에서 잘 걸려서 넘어간 것 같다"고 덤덤하게 말했다.


김영웅의 빈자를 채워야 한다는 부담은 없었다. 부상 정도가 심하지 않기 때문.

이재현은 "크게 다친 건 아니더라. 사실 나는 오늘(14일) 경기에 뛸 줄 알았다. 오늘 보니까 생각보다는 조금 아파하는 것 같더라. 그래서 장난치지 말고 빨리 경기 뛰라고 이야기했다(웃음). (전)병우 형이 워낙 수비도 좋고 방망이도 좋은 형이니까. 크게 부담되는 것은 없었다"고 했다.

4위 삼성은 3위 SSG를 잡은 이변을 연출했지만, 2위 한화는 더 부담스러운 상대다. 코디 폰세-라이언 와이스-류현진-문동주가 버티는 선발진이 워낙 탄탄해 단기전에 화력으로 승부하기가 쉽진 않을 전망이다.

이재현은 "한화는 투수도 좋고 타격도 좋지만, 우리 분위기도 좋으니까. 정신 차리고 하면 좋은 승부가 될 것 같다"며 "(히팅 포인트가) 조금씩 뒤로 가는 것 같아서 생각을 하면서 연습해야 할 것 같다. 한화 투수들이 좋기 때문에 투수마다 분석하면서 휴식일을 보내야 할 것 같다"고 스스로 보완할 점을 짚었다.


"장난치지 말고 빨리 뛰어" 삼성 대형 악재 없다, 김영웅 대신한 입단 …
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 삼성이 5대2로 승리하며 시리즈 전적 3승 1패로 플레이오프에 진출했다. 구자욱, 전병우, 이재현, 양도근 등 선수들이 환호하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경규, '약물 운전' 논란 후 심경 고백 "죽음을 생각할 수 있구나 싶어" ('남겨서')

2.

[일문일답] '다 이루어질지니' 수지 "촬영 때 송혜교 선배와 안 친해..견제하며 찍어 힘들었다"

3.

'불법 도박→100㎞ 만취 운전' 개그맨 이진호, 검찰 송치

4.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

5.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

스포츠 많이본뉴스
1.

'김민재 초대박 경사!'→유벤투스 이적 추진…"리그 우승 핵심" 주전경쟁 그만! '세리에A 복귀'

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

야마모토 9이닝 7K 완투에 '눈치 보인' 오타니의 적시타! 원정서 NLCS 2연승 88.9% 잡다...LAD 5-1 밀워키

5.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

'김민재 초대박 경사!'→유벤투스 이적 추진…"리그 우승 핵심" 주전경쟁 그만! '세리에A 복귀'

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

야마모토 9이닝 7K 완투에 '눈치 보인' 오타니의 적시타! 원정서 NLCS 2연승 88.9% 잡다...LAD 5-1 밀워키

5.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.