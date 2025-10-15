가성비로 따져도 되나? 영웅된 '11억' 디아즈와 헬멧 던진 '25억' …

|
[대구=스포츠조선 나유리 기자]외국인 타자들의 몸값이 무려 14억원 차이인데, 희비는 극명하게 갈렸다.
특히 이번 시리즈에서 양팀 외국인 타자들의 성적이 엇갈렸다.
디아즈는 준플레이오프 4경기에서 16타수 6안타 타율 3할7푼5리에 1홈런 6타점으로 시리즈 MVP를 차지했다.
SSG가 8회초 박성한의 2타점 적시타로 2-2 동점을 만든 직후, 8회말 필승조 이로운을 상대로 재역전 투런 홈런을 터뜨렸다. SSG의 마지막 희망을 무참히 짓밟는, 대구 구장을 꽉 채운 홈팬들에게 최고의 선물을 안기는 초대형 홈런이었다. 동시에 삼성의 업셋을 자축하는 대포가 되기도 했다.
4차전 결승타를 때린 디아즈는 기자단 투표에서 75표 중 42표, 득표율 56%를 기록하며 원태인(25표)을 제치고 시리즈 MVP에 올랐다.
디아즈의 올 시즌 연봉은 겨우(?) 80만달러(약 11억4000만원)다. 그것도 보장 연봉이 60만달러에, 인센티브가 20만달러. 올해 50홈런으로 최고의 활약을 펼친 것을 감안했을때 인센티브는 100% 채웠을 것으로 예상된다. 인센티브까지 감안한 금액이 80만달러인 것은, 신규 외국인 선수 최대 연봉인 100만달러에도 못미치는 액수다. 디아즈가 지난해 대체 선수로 영입됐고, 활약 기간이 길지 않다보니 큰 액수에 재계약을 하지 못했는데 결과적으로 삼성은 '가성비'와 '가심비'를 둘 다 동시에 잡는 선택이 됐다.
SSG가 자랑하는 '강한 2번 타자'인 에레디아는 리그 최고의 외국인 타자 중 한명이다. 벌써 두번의 재계약을 하며, 올해 연봉이 최대 180만달러(약 25억7000만원)까지 치솟았다. 보장 연봉은 160만달러, 인센티브가 20만달러 별도다. 연봉 역시 KBO리그 외국인 선수 전체를 통틀어 최상급이다.
에레디아는 이날 6회초 자신의 내야 안타 직후 최정의 병살타로 런다운에 걸려 아웃되자, 헬멧을 바닥에 내동댕이치며 안풀리는 공격에 대한 답답한 심경을 표출하기도 했다. 그러나 두번의 기회는 없었다.
