"우리가 도전자다" 한화 손아섭, 왜 언더독 자처했나 → "(강)민호 형에게 한 수 배운다는 자세"

기사입력 2025-10-18 12:37


"우리가 도전자다" 한화 손아섭, 왜 언더독 자처했나 → "(강)민호 형…
26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 7회말 1사 1루 한화 손아섭이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

"우리가 도전자다" 한화 손아섭, 왜 언더독 자처했나 → "(강)민호 형…
16일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 5회초 2사 1루 노시환이 투런포를 친 후 손아섭을 놀리고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.16/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 손아섭이 '언더독'을 자처했다.

손아섭은 18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에 임하는 소감을 전했다.

한화는 정규시즌 2위에 올라 플레이오프에 직행했다. 와일드카드 결정전과 준플레이오프를 뚫고 올라온 4위 삼성을 기다린 입장.

하지만 손아섭은 "우리가 도전자"라며 낮은 자세를 강조했다.

최근 가을야구 경력은 삼성이 앞서기 때문이다. 삼성은 지난해 2위로 플레이오프와 한국시리즈를 경험한 팀이다. 한화는 2018년 이후 7년 만에 포스트시즌 무대를 밟았다. 손아섭 개인적으로는 NC 시절인 2023년 플레이오프 이후 2년 만이다.

손아섭은 과거 롯데에서 한솥밥을 먹었던 삼성의 강민호와 각별한 친분을 자랑한다.

손아섭은 "야구에 대한 이야기는 딱히 안 했다. 어제(17일)는 만나서 이야기를 했다. 아무래도 민호 형은 작년에 한국시리즈 경험이 있다. 제가 이번에는 한 수 배운다는 자세다. 당연히 인정할 건 인정해야 한다. 이번 플레이오프는 좀 도전하는 그런 마음으로 하고 싶다. 삼성도 작년에 한국시리즈 진출 팀이기 때문에 당연히 순위를 떠나서 도전한다는 그런 마음으로 재미있게 좋은 추억 남기고 싶다"고 솔직하게 말했다.

손아섭은 리드오프 중책을 맡았다.


"우리가 도전자다" 한화 손아섭, 왜 언더독 자처했나 → "(강)민호 형…
10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환, 손아섭이 경기를 지켜보고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.10/

"우리가 도전자다" 한화 손아섭, 왜 언더독 자처했나 → "(강)민호 형…
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 4회말 2사 만루 한화 손아섭이 폭투를 틈타 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

손아섭은 "일단 우리 중심 타선이 좋다. 제가 좀 더 많은 출루를 하고 또 어떻게든 뒤에 타자들에게 타점을 올릴 찬스를 많이 만들어야 한다고 생각한다. 상대 투수들이 워낙 다 좋아서 쉽지는 않겠지만 실책을 유도하든 몸에 맞는 공을 얻든 어떻게든 출루를 많이 해야 될 것 같다"고 다짐했다.

손아섭은 후배들에게 특별한 주문을 넣지는 않았다.

손아섭은 "포스트시즌이라고 막 결의를 다지고 너무 막 이렇게 해버리면 그게 더 긴장될 수 있다. 당연하게 한 경기라 생각하고 아무렇지 않게 그런 분위기가 더 중요하다 생각한다. 플레이오프는 경기가 시작되면 눈동자부터 달라진다. 경기 감각을 떠나서 집중력으로 커버하겠다"고 의지를 불태웠다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

前 야구선수 출신 유튜버 조용훈, 라이브 중 추락사…"시청자가 신고"

2.

서동주, '캄보디아 사망' 故 서세원 언급 "구치소 간 후 다른 사람 돼" ('위라클')

3.

백혈병 투병 차현승,모기 습격 철통 방어 “면역수치 0 인간”

4.

김종국, 결혼하더니 달라졌네 "아이큐 100 이하" 폭탄 고백 ('런닝맨')

5.

남진 "베트남전 참전 당시 1m 앞 폭탄 떨어져...혼자 못 피했다" ('불후의 명곡')

스포츠 많이본뉴스
1.

비 그치긴 했는데.. 대전 밑으로 '큰 거' 지나간다! → 대형방수포 유지, 설마 1차전 또? [PO1]

2.

‘英 BBC 보도’ 손흥민 없어 망했다, '패패무무패패패' 포스테코글루 끝났다 “노팅엄, 차기 사령탑 물색”

3.

다저스가 WS에 간다 한들, '10G 연속 제외' 김혜성 타석도 수비도 로버츠는 찾지 않는다...팀내 유일

4.

[공식발표] 홍명보호 최악 대참사 피했다, 韓 최고 유망주 배준호 부상 경미..."복귀 오래 걸리지 않아"

5.

꿈의 161㎞ 또 나오나…폰세만 넘으면 된다? "준비해봤다" 자신, 22세 파이어볼러도 대기한다

스포츠 많이본뉴스
1.

비 그치긴 했는데.. 대전 밑으로 '큰 거' 지나간다! → 대형방수포 유지, 설마 1차전 또? [PO1]

2.

‘英 BBC 보도’ 손흥민 없어 망했다, '패패무무패패패' 포스테코글루 끝났다 “노팅엄, 차기 사령탑 물색”

3.

다저스가 WS에 간다 한들, '10G 연속 제외' 김혜성 타석도 수비도 로버츠는 찾지 않는다...팀내 유일

4.

[공식발표] 홍명보호 최악 대참사 피했다, 韓 최고 유망주 배준호 부상 경미..."복귀 오래 걸리지 않아"

5.

꿈의 161㎞ 또 나오나…폰세만 넘으면 된다? "준비해봤다" 자신, 22세 파이어볼러도 대기한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.