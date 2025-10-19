[2025 KBO리그 기록실] 삼성 vs 한화 (10월 19일)

신대일 기자
기사입력 2025-10-19 18:05
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"
[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)
유명 트럼펫 연주자 안모 씨, 주차장서 숨진 채 발견
출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)
정영림, 신혼에 외박한 ♥심현섭에 분노 "결혼한지 얼마 안 됐는데"
한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]
최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]
이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]
취임 첫 해부터 매직 쓴 정경호 감독, 구단 창단 첫 2년 연속 파이널A 진출한 강원
대전 1만6750석 또 매진! 매진! → 2023년 한국시리즈부터 가을야구 완판 신화, 29경기로 늘었다