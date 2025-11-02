'천만관객 시나리오다. 낭만야구 한도초과!' 명승부 of 명승부, 다저스…

|
[스포츠조선 이원만 기자] '우리가 10월을 지배했다.(We Rule October)!'
메이저리그에서 월드시리즈 연속 우승은 극히 까다로운 업적이다. 가장 최근에 메이저리그에서 월드시리즈 2연패 이상을 달성한 건 1998년부터 2000년까지 3연패를 달성한 뉴욕 양키스였다. 심지어 내셔널리그팀이 월드시리즈 연패를 달성한 건 1975~1976년 신시내티 레즈가 마지막이었다.
10회말 공격도 무실점으로 막은 야마모토는 11회말에도 변함없이 마운드에 등장했다. 선두타자 블라디미르 게레로 주니어에게 좌전 2루타를 맞았다. 카이너-팔레파의 희생번트에 이어 애디슨 바거의 볼넷으로 1사 1, 3루가 됐다.
양키스 이후 25년 만의 월드시리즈 2연패이자 신시내티 이후 49년 만에 내셔널리그팀 월드시리즈 2연패 달성이다. 다저스 선수단은 미리 준비한 우승 기념 티셔츠를 입었다. 셔츠 등판에는 '우리가 10월(가을)을 지배했다'는 문구가 적혀 있었다.
문구 그대로 다저스는 와일드카드시리즈부터 시작해 디비전시리즈와 챔피언십시리즈 그리고 월드시리즈까지 모두 거치며 메이저리그 가을야구를 제대로 지배했다.
처음부터 끝까지 드라마같은 결과였다. '가을의 전설'이라는 포스트시즌 야구의 정수가 모두 월드시리즈 7차전에 담겨 있었다.
선제 3점포 이후 토론토의 유리한 흐름이 계속 이어졌다. 선발로 나온 맥스 슈어저가 4회초 1점을 내줬지만, 4⅓이닝 동안 4안타 1실점 1볼넷 3삼진으로 호투했다. 5회초 1사 1루 때 루이스 발랜드와 교체됐다. 발랜드는 첫 상대인 오타니에게 우전안타를 맞았지만, 윌 스미스와 프레디 프리먼을 연이어 중견수 뜬공으로 돌려세우며 위기를 넘겼다.
6회에 양팀이 1점씩 뽑았다. 다저스가 6회초 1사 2, 3루에서 토미 에드먼의 중견수 희생플라이로 1점을 더 따라붙었다. 그러나 토론토는 3-2로 앞선 6회말 무사 2루에서 안드레스 히메네스의 적시 2루타가 타지며 4-2로 달아났다.
토론토가 2점차로 앞선 가운데 경기 후반에 접어들었다. 다저스의 월드시리즈 2연패 꿈이 점점 사라져가는 듯 했다.
하지만 다저스의 저력은 살아있었다. 8회초 1사 후 맥스 먼시가 예세비지를 상대로 우월 1점 홈런을 날려 3-4로 따라붙으며 불씨를 다시 살렸다. 승부가 점점 미궁으로 빠져들어갔다. 다저스는 8회말 선발요원인 스넬을 올렸다. 스넬은 8회말을 삼자범퇴로 막아냈다.
다저스는 9회말 1사 후 스넬이 비셋에게 좌전안타를 맞자 야마모토를 다시 호출했다. 전날 96개의 공을 던졌던 야마모토는 처음에는 흔들렸다. 첫 상대인 애디슨 바거를 볼넷, 커크를 몸 맞는 볼로 연달아 내보냈다. 1사 만루 위기에 몰렸다.
하지만 야마모토의 심장은 강철이었다. 바쇼를 2루수 땅볼로 유도해 로하스의 송구로 3루 주자의 득점을 막았고, 클레멘트도 중견수 뜬공으로 처리했다. 9회말 교체 투입된 중견수 앤디 파헤스가 끝까지 쫓아가 좌익수와 충돌하면서도 잡아내 승부를 연장으로 몰고갔다.
그리고 야마모토가 11회말에도 나와 혼신의 역투로 승리를 지켰다. 야마모토는 월드시리즈 MVP로 선정됐다. 이견의 여지가 없는 결정이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com