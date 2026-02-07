선우용여, 지옥 같았던 '200억' 빚의 무게..."부동산 눈 떠 10년만에 갚았다"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 결혼과 동시에 200억 원에 달하는 빚을 떠안았던 과거를 고백했다.
선우용여는 7일 유튜브 채널 '지식인사이드'에 출연해 "1969년 결혼 당시 남편의 빚이 거의 200억 원이었다"고 밝혔다.
그는 "그 시절엔 50만 원이면 집 한 채를 살 수 있던 때라 지금 기준으로 보면 어마어마한 금액"이라고 설명했다.
출산 후에도 쉴 수는 없었다. "출산 3일 만에 녹화했고, 한 달 만엔 물에도 들어갔다"며 "그땐 이런저런 생각할 여유도 없었다. 그냥 열심히 사는 것뿐이었다"고 회상했다.
결정적인 전환점은 '집을 모두 잃은 순간'이었다. 선우용여는 "집 다 뺏기고 나서 보니 나만 집이 없더라. 그게 참 아찔했다"고 털어놨다.
손에 쥔 돈은 200만 원. 그는 동작역 인근 부지를 계약하며 부동산에 발을 들였고, "1년 안에 50만 원을 더 갚겠다"고 약속한 땅이 8개월 만에 800만 원으로 뛰었다고 밝혔다. "그때부터 눈이 뜨였다"고 했다.
이후 집을 갈아타며 자산을 키웠고, 청담동 복도방과 연탄집도 마다하지 않았다. 그렇게 영화와 드라마를 가리지 않고 작품 활동을 이어간 끝에 1978년 무렵 모든 빚을 청산했다. "거의 10년이 걸렸다"는 그의 말에는 긴 세월의 무게가 담겼다.
앞서 선우용여는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "아이들에게 엄마가 보증 서달라고 해도 도장 찍지 말라고 했다"고 밝혀 재조명된 바 있다.
