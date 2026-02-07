지드래곤, '데이지 호두과자' 역조공 美쳤다…공연은 7시인데 새벽 대기줄까지

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 지드래곤이 데뷔 첫 단독 팬미팅을 맞아 팬들을 위해 역조공 한 '호두과자'가 화제다.
지드래곤은 지난 6일부터 오는 8일까지 서울 KSPO DOME에서 데뷔 첫 단독 팬미팅 '2026 지드래곤 'FAM' MEETING FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU'를 진행하고 있다.
공연은 오후 7시지만 팬들은 이른 새벽부터 지드래곤의 '역조공' 선물을 받기 위해 콘서트장을 찾는 것으로 전해진다. 공연을 약 4시간 앞둔 오후 3시에는 수백 명의 팬이 몰리며 대기 줄이 길게 이어지기도.
지드래곤의 선물은 호두과자 위에 지드래곤의 브랜드 '피스마이너스원(PEACEMINUSONE)'의 상징인 데이지꽃 초콜릿 장식이 올려져 있는 것. 일명 '지드래곤 호두과자'로 SNS에는 인증사진이 게재되고 있다.
지드래곤 측은 "팬미팅 현장을 방문해 주신 팬분들께 부창제과 호두과자를 무료로 제공할 예정"이라며 "겨울철 추운 날씨를 고려해 푸드트럭 형태로 따뜻하게 제공할 것"이라고 안내했다.
이 호두과자는 지드래곤이 설립한 공익 재단 저스피스재단과 부창제과를 운영하는 F&B 기업 FG가 함께 진행했다. 저스피스는 지드래곤이 저작권 기부를 계기로 설립한 단체로, 지드래곤은 현재 명예이사장을 맡고 있다. 팬미팅 현장에 등장한 건 사실상 '프리뷰' 성격으로, 일회성 팬 서비스를 넘어 기부와 나눔의 메시지를 담은 콜라보 상품으로 확장될 가능성도 제기된다.
뿐만 아니라 지드래곤은 자신이 모델로 활동 중인 '더벤티' 쿠폰을 지급하기도 했다. 또한 지드래곤과 가위바위보 게임을 해서 이기는 팬들에게는 프레데릭말 콜라보 향수, 제이콥앤코 한정판 펜던트 등이 지급됐다.
한편 지드래곤은 한국 팬미팅 뒤, 13~15일까지 일본 요코하마 피아 아레나 MM(PIA ARENA MM)에서 일본 팬들을 만난다. 이어 21~22일에는 태국 방콕국제무역전시센터(BITEC)에서 현지 팬들을 찾는다.