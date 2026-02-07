'난 손흥민이랑 달라'..."믿기 힘들 정도로 수치스러워" 폭탄 발언 로메로, 결국 토트넘 떠나나→아틀레티코 이적설

기사입력 2026-02-07 16:25


'난 손흥민이랑 달라'..."믿기 힘들 정도로 수치스러워" 폭탄 발언 로…
게티이미지

'난 손흥민이랑 달라'..."믿기 힘들 정도로 수치스러워" 폭탄 발언 로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]크리스티안 로메로가 다시 아틀레티코 마드리드와 연결되고 있다.

손흥민이 떠난 후, 토트넘의 주장이 된 로메로는 손흥민과 전혀 다른 모습으로 토트넘을 이끌고 있는 중이다. 구단 수뇌부에게 공개적인 폭탄 발언을 연이어 쏟아내고 있는 중이다.

지난 맨체스티 시티전에서 2대2 무승부를 거둔 후 로메로는 또 다시 개인 SNS를 통해 구단 수뇌부를 저격했다. 그는 "모든 팀 동료들의 노력은 훌륭했고, 정말 대단했다. 몸 상태가 좋지 않았는데도 불구하고, 특히 우리가 가용 선수 11명뿐이었기 때문에 그들을 돕기 위해 뛰고 싶었다. 믿기 힘들지만 사실이고, 수치스러운 일"이라고 했다. 로메로는 겨울 이적시장에서 제대로 보강하기 위해 움직이지 않은 구단의 행보를 비판한 것이다.
'난 손흥민이랑 달라'..."믿기 힘들 정도로 수치스러워" 폭탄 발언 로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
영국 텔레그래프는 '토트넘은 로메로의 이번 발언에 대해 공식적인 입장을 내놓지 않았다. 이는 불과 한 달 전, 로메로가 SNS를 통해 구단 내 '몇몇 사람들'이 일이 잘될 때만 나타나 '몇 가지 거짓말을 한다'고 비난한 이후 또다시 나온 공개 발언'이라고 분석했다.

로메로의 계속된 돌발 행동을 두고, 토마스 프랭크 토트넘 감독은 "일반적으로, 시간이 지나도 절대 넘어서는 안 되는 선은 항상 있다. 선수든, 나든, 스태프든, 누구에게나 마찬가지다"라며 로메로의 행동을 좋게 바라보지 않았다. 이어 "실수는 할 수 있지만 같은 실수를 두 번 해서는 안 된다. 때로는 한 사람이 한 번 이상 실수를 하기도 한다. 우리는 내부적으로 처리했다"며 조용히 이번 사건을 처리했다고 밝혔다.
'난 손흥민이랑 달라'..."믿기 힘들 정도로 수치스러워" 폭탄 발언 로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
로메로가 공개적으로 토트넘 구단을 비판하는 행태를 이어가자 지난 시즌부터 로메로 영입을 추진했던 아틀레티코가 다시 나섰다. 영국 더 선은 5일(한국시각) '로메로가 토트넘에서의 폭발적인 발언 여파로 아틀레티코의 관심 명단에 다시 이름을 올렸다. 로메로는 최근 한 달 사이 두 번째로, 압박을 받고 있는 프랑크 감독에게 골칫거리를 안겼다. 소셜미디어를 통해 토트넘 이사진을 겨냥한 듯한 발언을 남긴 것'이라고 보도했다.

그때 당시 로메로는 토트넘을 떠나려고 했다. 아틀레티코는 로메로와 개인 합의에는 문제가 없었다. 토트넘이 매각을 전혀 고려하지 않았다. 또한 토트넘이 유로파리그 우승을 해내면서 로메로의 마음도 달라졌다. 토트넘은 로메로의 마음을 달래기 위해서 구단 최고 연봉자와 주장직을 선물했다.
'난 손흥민이랑 달라'..."믿기 힘들 정도로 수치스러워" 폭탄 발언 로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하지만 로메로는 구단이 여전히 달라지지 않고 있다고 판단한 듯, 폭탄 발언을 계속하고 있다. 더 선은 '아틀레티코는 올여름 새로운 센터백 영입을 목표로 하고 있으며, 시즌 종료 후 로메로가 시장에 나오게 될 경우 다시 움직일 준비가 된 것으로 알려졌다. 다만 토트넘이 실제로 이를 고려할지는 불분명하다'고 덧붙였다.

로메로를 잃게 된다면 토트넘은 2시즌 연속 주장이 팀을 떠나는 이상한 상황에 처하게 될 것이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모와 한겨울에 옷 벗고 열정 골프..유쾌한 부부 경쟁

2.

"성유리 또 시련"…남편 안성현 대법원행, 끝나지 않은 법정 공방

3.

“누구 할머니가 손숙?”..美 드라마 주인공들, 웃참 실패 “누가 봐도 한국이름인데”

4.

최시훈, '시험관 시술' 에일리♥에 죄책감 "겨우 잠들었는데 주사 놓느라 깨워"

5.

선우용여, 코 막고 손가락 욕한 미국인에 “태권도로 팍! 응징”

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"뭐야, 너무 귀엽잖아. 인간토끼인 줄" 17세 세화여고 신지아의 깜찍 태극기 머리띠X강심장 연기 '폭풍 매력'[밀라노-코르티나 2026]

3.

"7번 호날두, 돌아와줘요. 제발~" 초간절한 어린이 팬... '구단 공개저격' 후 2G 연속 '노쇼' 대충격...알나스르 팬들은 7번 플래카드를 들어올렸다

4.

'韓 축구 충격 폭로' 이강인 거의 노예 수준 대우, PSG 꼴찌급...'발롱도르' 뎀벨레는 월급 27억 '이강인 5배'

5.

"도쿄돔에서 보여드릴게요" 문동주 이 갈았는데 충격 탈락 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"뭐야, 너무 귀엽잖아. 인간토끼인 줄" 17세 세화여고 신지아의 깜찍 태극기 머리띠X강심장 연기 '폭풍 매력'[밀라노-코르티나 2026]

3.

"7번 호날두, 돌아와줘요. 제발~" 초간절한 어린이 팬... '구단 공개저격' 후 2G 연속 '노쇼' 대충격...알나스르 팬들은 7번 플래카드를 들어올렸다

4.

'韓 축구 충격 폭로' 이강인 거의 노예 수준 대우, PSG 꼴찌급...'발롱도르' 뎀벨레는 월급 27억 '이강인 5배'

5.

"도쿄돔에서 보여드릴게요" 문동주 이 갈았는데 충격 탈락 어쩌나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.