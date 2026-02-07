'亞게임의 해' 남녀탁구 국가대표 확정! 박규현X이은혜 최종선발전 혈투끝 1위로 태극마크...최효주 귀화선수 2명 제한 규정탓 '아쉬운 탈락'

[스포츠조선 전영지 기자]아이치-나고야아시안게임의 해, 2026년 대한민국 탁구 태극전사들이 확정됐다.
대한탁구협회는 3~6일 충북 제천체육관에서 2026년 국가대표 최종 선발전을 열고, 남녀 각 10명의 올 시즌 국가대표를 선발했다. 최종전에는 1, 2차 선발전을 통과한 선수들과 지난해 국가대표들이 풀리그전을 치렀다. 4일간의 릴레이 혈투 끝에 남자는 박규현(미래에셋증권), 임종훈(한국거래소), 박강현(미래에셋증권), 조대성(화성도시공사), 임유노(국군체육부대), 강동수(삼성생명), 김장원(국군체육부대)이 1~7위에 랭크됐다. 랭킹 규정(세계랭킹 50위 이내 3명)으로 우선 선발된 안재현(한국거래소), 장우진(세아), 오준성(한국거래소)과 함께 올 시즌 대한체육회 인정 국가대표팀에 이름을 올렸다.
미래에셋 박규현 사진제공=대한탁구협회
대한항공 이은혜 사진제공=대한탁구협회
여자부는 더 좁은 문이었다. 1순위 랭킹 규정을 충족한 신유빈(대한항공), 주천희(삼성생명), 김나영(포스코인터내셔널) 외 2순위 규정(세계랭킹 100위 이내 유스 선수)에 부합한 박가현(대한항공), 유예린(포스코인터내셔널)까지 우선 선발가 10명 중 절반인 5명에 달했다. 마지막 선발권을 두고 4명의 선수가 포인트 득실을 따져야 할 만큼 물고 물리는 대접전이 이어졌다.
치열한 혈투 끝에 종합선수권 단체전에서 대한항공의 우승을 지켜낸 베테랑 이은혜(대한항공)가 1위로 태극마크를 달았다. 역시 '베테랑 국대'인 양하은(화성도시공사), 이시온(무소속)에 '프로리그 신성' 유시우(화성도시공사), 이다은(한국마사회)이 2~5위로 대한체육회 인정 국가대표에 이름을 올렸다. 귀화선수 최효주(대한항공)는 최종 선발권 순위에 들었지만 대표팀 내 귀화선수 2명 이내 제한 규정에 따라 탈락, 고배를 마셨다.
사진제공=대한탁구협회
한편 대한탁구협회는 올해도 1군 격인 '대한체육회 인정 국가대표팀' 외에 역시 남녀 각 10명의 '대한탁구협회 운영 국가대표팀'을 구성한다. 2군격인 협회 운영 국가대표팀은 기존의 상비군 개념을 포함하되 올해 아이치-나고야 아시안게임, 2026년 아시아탁구선수권 파견선발전 등에서는 1군 멤버들과 동등한 출전 자격을 갖는다.
차세대 육성에 중점을 둔 협회 운영 대표팀은 최종선발전 차순위 남녀 각 4명과 선발전 출전 주니어 이하 선수 중 상위권 남녀 각 3명(주니어2, 카데트1), 그리고 ITTF 유스랭킹 상위 주니어(U18) 2명, 카데트(U15) 1명을 선발한다. 우선 선발 2순위 규정에 의해 대한체육회 인정 대표팀에 2명의 선수가 뽑힌 여자부의 경우, 선발전 성적순 차순위로 6명을 뽑고 나머지 4명은 별도 유스 규정에 근거해 선발했다. 이에 따라 협회 운영 대표팀은 남자부 장한재, 황진하(이상 국군체육부대), 권혁(대전동산고), 김민혁(한국수자원공사)이 선발전 차순위, 최지욱(한국마사회), 이성민(대광고), 이정목(한국수자원공사), 이현호(대전동산고), 마영민(정곡중), 마영준(정곡중)이 유스 규정으로 선발됐다. 여자부는 이다은(미래에셋증권), 김서윤(미래에셋증권), 김성진(삼성생명), 유한나(포스코인터내셔널), 지은채(화성도시공사), 정예인(화성도시공사)이 선발전 성적순 6명으로, 허예림(화성도시공사), 최나현(호수돈여고), 이혜린(호수돈여중), 김규린(화암중)이 유스 규정에 따라 최종 선발됐다.
대한민국 남녀 탁구 대표팀은 19일부터 내달 1일까지 열리는 싱가포르 스매시로 새해 공식 일정을 시작한다. 설 연휴 직후 런던세계탁구선수권대회 파견 선발전, 3월 소집훈련이 이어진다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com