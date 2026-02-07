'韓 축구 충격 폭로' 이강인 거의 노예 수준 대우, PSG 꼴찌 수준...'발롱도르' 뎀벨레 월급 27억, 이강인 '5배'

프랑스 매체 르 파리지앵은 7일(한국시각) 독점 보도라며 'PSG 선수단 연봉 공개, 우스망 뎀벨레가 최정상, 마르키뉴스와 아슈라프 하키미가 포디움이다. 파리 스타들은 얼마를 받을까?'라며 PSg 선수단의 세전 월급을 공개했다.
매체는 '이는 초엘리트 축구에서의 보수 수준이 어느 정도인지를 보여주며, PSG가 스포츠적·경제적 측면 모두에서 얼마나 비범한 클럽인지를 다시 한번 상기시킨다. 유럽 챔피언의 재정 규모는 프랑스 리그1에서 비교 대상이 없으며, 특히 2024~2025시즌에 기록적인 매출을 올린 덕분에, 구단 수뇌부는 루이스 엔리케 감독이 이끄는 스쿼드 구성원들에게 매우 후한 계약을 제시할 수 있었다'며 현 PSG의 연봉 수준에 대해서 이야기했다.
사진=르 파리지앵
르 파리지앵에서 공개한 자료는 스폰서 계약, 초상권, 성과급이 제외된 금액으로 공개됐다. 한국 슈퍼스타인 이강인의 순위는 충격적이었다. 2025년 발롱도르 수상자인 뎀벨레가 월급으로 156만유로(약 27억원)를 받는 가운데, 이강인은 겨우 31만유로(약 5억3700만원)를 수령했다. 뎀벨레와 이강인은 무려 5배나 차이가 벌어졌다.
이강인은 PSG 1군 선수 중에서 밑에서 4번째 수준이었다. 이강인이 PSG의 핵심급 선수도 아니고, 주전급 자원도 아니지만 로테이션 멤버로서 팀에 기여하는 바가 적지 않다. 중요도로 따지면 팀에서 12~14위 정도 되는 수준이다. 그러나 급여 순위는 16위에 불과했다. 경기력과 기여도 대비 너무 낮은 수준이다.
르 파리지앵에 따르면 PSG는 선수단 연봉 체계를 1~4단계로 나눴다. 뎀벨레, 마르퀴뇨스, 하키미 같은 세계 최고의 선수들은 1단계다. 밑으로 내려갈수록 더 적은 연봉을 받는 수준인데, 이강인은 윌리안 파초, 루카스 베랄두, 마트베이 사포노브와 같이 제일 낮은 4단계에 속했다. 제일 적은 사포노브와도 별 차이가 없을 정도. PSG는 선수가 경기장에서 보여주는 활약상에 따라서 추가금을 지급하고 있는 것으로 파악됐다. 따라서 실제 급여는 세금 적용과 보너스에 따라서 공개된 자료와 다를 수도 있지만 이를 고려해도 이강인의 연봉은 너무 낮았다.
PSG가 이강인을 매각하지 않으려고 했던 이유가 여기에서도 나온다. 연봉은 낮지만 이강인은 PSG에 벌어주는 수익이 막대하다. 루이스 캄포스 PSG 단장도 이강인의 마케팅 효과를 직접적으로 언급한 적도 있다. 구단에 가져오는 수익 뿐만 아니라 경기장에서도 적은 돈을 받고 뛰는 선수가 돈값 이상을 해주고 있는 셈. PSG 입장에서 이강인은 완전히 복덩이가 따로 없다.
PSG는 최근 아틀레티코 마드리드의 관심을 받고 있는 이강안과 재계약을 추진 중이다. 2028년 여름까지인 현재 계약을 연장하면 이강인의 급여 수준도 당연히 오르겠지만 PSG가 얼마나 이강인에게 더 좋은 대우를 해줄지는 의문이다.