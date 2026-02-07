최시훈, '시험관 시술' 에일리♥에 죄책감 "겨우 잠들었는데 주사 놓느라 깨워"

기사입력 2026-02-07 12:29


최시훈, '시험관 시술' 에일리♥에 죄책감 "겨우 잠들었는데 주사 놓느라…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 출신 사업가 최시훈이 아내 가수 에일리를 보며 가슴 아파했다.

7일 '일리네 신혼일기' 채널에는 '[시험관 일기] Day1/26 지금 시기에 남편이 해줘야 할 가장 베스트는 무엇일까요?'라는 영상이 공개됐다.

최시훈은 잠이 든 에일리를 보며 "주사 탓인지 바쁜 스케줄 탓인지, 아내는 밤낮이 바뀌었다. 낮에는 피곤해서 자고 밤에는 잠이 안 온다며 뒤척이다 결국 소파에서 졸다 잠들었다고 한다. 소파에서 잠들었다며 머리가 산발이 되어, 새벽에 방으로 들어온 모습이 너무 귀엽고 사랑스러웠다"라고 말했다.


최시훈, '시험관 시술' 에일리♥에 죄책감 "겨우 잠들었는데 주사 놓느라…
이어 "잠에 취해 다행히 큰 주삿바늘은 안 보여주고 주사를 놔줬지만 과배란 주사가 많이 아픈가 보다. 5일 차 정도 되니 주사를 놓는 스킬도 많이 는 거 같은데 아파하는 모습을 보니 안쓰럽고 미안하다"라며 속상해했다.

최시훈은 "괜히 내 탓 같고 속상하다. 내일은 병원에 가서 중간 경과를 보는 날이다. 잠도 잘 못 자 겨우 잠들었는데, 주사 놓느라 깨워서 미안하다"라며 다시금 에일리에게 미안함을 전했다.

한편 에일리는 지난해 3세 연하 최시훈과 결혼했으며, 2세를 위해 시험관 시술을 준비 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

4.

풍자, 27kg 감량 부작용 생겼다...유명 PD도 폭로 "살 빼고 예민해져"

5.

'49세' 한경록, 30년 록커의 충격 근황...친구 전현무도 감탄한 '록커 라이프' (나혼산)[종합]

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

4.

풍자, 27kg 감량 부작용 생겼다...유명 PD도 폭로 "살 빼고 예민해져"

5.

'49세' 한경록, 30년 록커의 충격 근황...친구 전현무도 감탄한 '록커 라이프' (나혼산)[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

"비주얼 독립투사!" '韓 기수' 차준환 미친 존재감, 태극기 머리에 두르고 '응원단장' 세리머니 주도

2.

'날벼락' 대만 언론 황당한 억측 "왕옌청 WBC 불발, 한화 구단 때문"

3.

한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

4.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

5.

"우리 호날두 왜 건드려!?" 이젠 감독까지 기자회견 거부…알 나스르 항명사태 일파만파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.