'솔로지옥' 최미나수, 금수저 집안 밝혀졌다… '명품 유튜버' 故코코초이 조카

[스포츠조선 이지현 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에 출연 중인 최미나수가 故 인플루언서 코코초이의 조카라는 사실이 알려져 화제다.
최미나수는 2021 미스코리아 선 최미나수가 글로벌 국제 대회인 '미스 어스(Miss Earth)'에서 우승한 인물이다. 그는 당시 필리핀 마닐라에서 열린 '미스 어스 2022'에서 콜롬비아-팔레스타인-오스트레일리아와 함께 톱4에 진출하는 경합 끝에 최종 1위를 거머쥐었다. 세계 4대 미인 대회인 '미스 유니버스', '미스 월드', '미스 인터내셔널', '미스 어스'에서 한국인이 우승한 것은 최미나수가 최초다.
故 코코초이는 지난 2023년 11월 세상을 떠났다. 고인은 감성 브이로그와 솔직한 일상 콘텐츠로 사랑받는 라이프스타일 유튜버로 특히 명품 브랜드 '샤넬'을 좋아해 '코코'라는 별명을 붙이게 됐다. 고인은 그해 봄 골육종 진단을 받고 투병 중이었으며, 11월 마지막 항암 치료를 마치고 회복하던 중 유튜브 촬영을 앞둔 어느 날 갑작스럽게 건강이 악화해 별세했다.
이에 고인의 동생들은 "코코언니의 향기가 조금이나마 날 수 있다면 그게 저의 역할이라고 생각한다"면서 "코코언니가 유튜브를 통해 많은 사랑을 받았고, 채널의 불씨가 꺼지지 않게 오래 지속할 수 있게끔 노력하겠다"며 채널 운영을 이어가는 이유를 밝혔다.
