'솔로지옥' 최미나수, 금수저 집안 밝혀졌다… '명품 유튜버' 故코코초이 조카

기사입력 2026-02-07 10:47


'솔로지옥' 최미나수, 금수저 집안 밝혀졌다… '명품 유튜버' 故코코초이…

[스포츠조선 이지현 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에 출연 중인 최미나수가 故 인플루언서 코코초이의 조카라는 사실이 알려져 화제다.

최근 연예계에서는 故 코코초이 유튜브에 '우린 보통 자매와는 달라 기존쎄 차씨네 5자매를 소개합니다'라는 제목의 영상에서 최미나수의 어머니가 등장, 최미나수의 가족사가 공개됐고 전했다.

영상 속 최미나수의 어머니는 "원래 SNS를 하지 않던 평범한 사람이었는데, 딸이 미스코리아가 되고 국제 미인대회에서 입상하면서 본의 아니게 '미코 엄마'로 알려지게 됐다"고 자신을 소개했다.

최미나수는 2021 미스코리아 선 최미나수가 글로벌 국제 대회인 '미스 어스(Miss Earth)'에서 우승한 인물이다. 그는 당시 필리핀 마닐라에서 열린 '미스 어스 2022'에서 콜롬비아-팔레스타인-오스트레일리아와 함께 톱4에 진출하는 경합 끝에 최종 1위를 거머쥐었다. 세계 4대 미인 대회인 '미스 유니버스', '미스 월드', '미스 인터내셔널', '미스 어스'에서 한국인이 우승한 것은 최미나수가 최초다.

특히 최미나수는 '솔로지옥5'에서 수억 원대의 주얼리를 착용하고, 연간 학비가 1억원이 넘는 것으로 알려진 미국 일리노이대학교 어배너-샴페인에서 수학중인 대학생인 것으로 알려져 금수저 집안으로 불렸다.


'솔로지옥' 최미나수, 금수저 집안 밝혀졌다… '명품 유튜버' 故코코초이…
이날 최미나수의 어머니는 "부산에서 차씨 집안 5자매라고 하면 모르는 사람이 없을 정도로 5자매가 개성이 엄청 강하다"라고 소개하기도.

故 코코초이는 지난 2023년 11월 세상을 떠났다. 고인은 감성 브이로그와 솔직한 일상 콘텐츠로 사랑받는 라이프스타일 유튜버로 특히 명품 브랜드 '샤넬'을 좋아해 '코코'라는 별명을 붙이게 됐다. 고인은 그해 봄 골육종 진단을 받고 투병 중이었으며, 11월 마지막 항암 치료를 마치고 회복하던 중 유튜브 촬영을 앞둔 어느 날 갑작스럽게 건강이 악화해 별세했다.

이에 고인의 동생들은 "코코언니의 향기가 조금이나마 날 수 있다면 그게 저의 역할이라고 생각한다"면서 "코코언니가 유튜브를 통해 많은 사랑을 받았고, 채널의 불씨가 꺼지지 않게 오래 지속할 수 있게끔 노력하겠다"며 채널 운영을 이어가는 이유를 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

4.

'49세' 한경록, 30년 록커의 충격 근황...친구 전현무도 감탄한 '록커 라이프' (나혼산)[종합]

5.

풍자, 27kg 감량 부작용 생겼다...유명 PD도 폭로 "살 빼고 예민해져"

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

4.

'49세' 한경록, 30년 록커의 충격 근황...친구 전현무도 감탄한 '록커 라이프' (나혼산)[종합]

5.

풍자, 27kg 감량 부작용 생겼다...유명 PD도 폭로 "살 빼고 예민해져"

스포츠 많이본뉴스
1.

"비주얼 독립투사!" '韓 기수' 차준환 미친 존재감, 태극기 머리에 두르고 '응원단장' 세리머니 주도

2.

한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

3.

'날벼락' 대만 언론 황당한 억측 "왕옌청 WBC 불발, 한화 구단 때문"

4.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

5.

올림픽을 덮친 스키점프 '남성 생식기 필러 확대' 스캔들, 화들짝 놀란 WADA '이걸 도핑이라고 봐야 하나'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.