"너만 잘났어" 호날두 끝났다! 사우디 리그 '보이콧' 엄중 경고에도 '또또' 결장…알 나스르 '승승승승승승' 미소

최종수정 2026-02-07 09:47

"너만 잘났어" 호날두 끝났다! 사우디 리그 '보이콧' 엄중 경고에도 '…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"너만 잘났어" 호날두 끝났다! 사우디 리그 '보이콧' 엄중 경고에도 '…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"너만 잘났어" 호날두 끝났다! 사우디 리그 '보이콧' 엄중 경고에도 '…
사진캡처=트롤풋볼 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]사우디아라비아의 엄중 경고에도 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 2경기 연속 결장했다.

알 나스르는 7일(이하 한국시각) 사우디 리야드의 킹 사우드 유니버시티 스타디움에서 열린 알 이티하드와의 사우디 프로페셔널리그(SPL) 21라운드에서 2대0으로 승리하며 6연승을 질주했다. 그러나 사우디 국부펀드(PIF)의 차별적인 투자에 불만을 품고 보이콧을 선언한 호날두는 없었다.

영국의 '더선'은 이날 '호날두는 파업에 돌입한 후 알 나스르의 경기 명단에서 2경기 연속 제외됐다. 구단 관계자들은 SPL의 강력한 경고 이후 복귀하기를 바랐다. 하지만 호날두는 호르헤 헤수스 감독이 라이벌 알 이티하드와의 중요한 경기를 앞두고 발표한 선발 라인업에서 찾아볼 수 없었다'고 설명했다.

알 나스르는 호날두에 대한 특별한 언급은 없었다. 호날두는 알 이티하드전에 앞서 복귀가 예상됐다. 하지만 현실이 아니었다. 호날두는 3일 알 리야드와의 원정경기부터 전력에서 이탈했다.

사우디는 PIF가 리그 핵심인 알 힐랄, 알 나스르, 알 이티하드, 알 아흘리의 지분 75%를 소유하고 있다. 나머지 25%는 각 구단의 비영리 재단이 갖고 있다.


"너만 잘났어" 호날두 끝났다! 사우디 리그 '보이콧' 엄중 경고에도 '…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"너만 잘났어" 호날두 끝났다! 사우디 리그 '보이콧' 엄중 경고에도 '…
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
PIF가 4팀을 소유하다 보니 구단 간 투자 불균형의 불만이 터질 수밖에 없다. 호날두는 카림 벤제마가 알 이티하드와 재계약 협상에서 불만을 토로한 후 라이벌 알 힐랄로 전격 이적하자 폭발했다.

SPL은 호날두의 움직임에 엄중 경고했다. SPL은 6일 '리그는 모든 클럽이 동일한 규칙 하에 독립적으로 운영된다는 간단한 원칙을 기반으로 구성돼 있다. 각 구단은 자체 이사회, 임원진, 그리고 축구 운영진을 보유하고 있다'며 '선수 영입, 지출 및 전략에 대한 결정은 각 구단의 권한이며, 지속 가능성과 경쟁 균형을 보장하기 위해 마련된 재정 체계 내에서 이루어진다. 이 체계는 리그 전체에 동일하게 적용된다'고 강조했다.

그리고 '호날두는 알 나스르에 합류한 이후 전적으로 헌신해 왔으며, 클럽의 성장과 목표 달성에 중요한 역할을 해왔다. 여느 엘리트 선수와 마찬가지로 그는 승리를 원한다. 하지만 아무리 중요한 인물이라 할지라도, 그 누구도 자신이 속한 클럽을 넘어서는 결정에 관여할 수는 없다'고 일침을 가했다.

SPL은 또 '최근 이적 시장 동향은 각 구단의 독립성을 명확히 보여준다. 한 구단은 특정 방식으로 전력을 강화했다. 다른 구단은 다른 접근 방식을 택했다. 이는 구단이 승인된 재정 범위 내에서 내린 결정이다'고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

4.

'49세' 한경록, 30년 록커의 충격 근황...친구 전현무도 감탄한 '록커 라이프' (나혼산)[종합]

5.

풍자, 27kg 감량 부작용 생겼다...유명 PD도 폭로 "살 빼고 예민해져"

스포츠 많이본뉴스
1.

"비주얼 독립투사!" '韓 기수' 차준환 미친 존재감, 태극기 머리에 두르고 '응원단장' 세리머니 주도

2.

'날벼락' 대만 언론 황당한 억측 "왕옌청 WBC 불발, 한화 구단 때문"

3.

한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

4.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

5.

"우리 호날두 왜 건드려!?" 이젠 감독까지 기자회견 거부…알 나스르 항명사태 일파만파

스포츠 많이본뉴스
1.

"비주얼 독립투사!" '韓 기수' 차준환 미친 존재감, 태극기 머리에 두르고 '응원단장' 세리머니 주도

2.

'날벼락' 대만 언론 황당한 억측 "왕옌청 WBC 불발, 한화 구단 때문"

3.

한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

4.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

5.

"우리 호날두 왜 건드려!?" 이젠 감독까지 기자회견 거부…알 나스르 항명사태 일파만파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.