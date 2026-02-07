한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

기사입력 2026-02-07 00:30


NC 다이노스 시절 에릭 페디. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김민경 기자] 한국으로 돌아올 걸 그랬나. 투수 에릭 페디가 추운 겨울을 보내고 있다.

페디는 2023년 NC 다이노스와 100만 달러(약 14억원)에 계약하면서 커리어의 전환점을 맞이했다. 30경기, 20승6패, 180⅓이닝, 209탈삼진, 평균자책점 2.00을 기록, 정규시즌 MVP를 차지했다. 평균자책점과 다승, 탈삼진 1위에 올라 외국인 투수 최초로 트리플크라운을 달성하며 주가를 올렸고, 시카고 화이트삭스와 2년 총액 1500만 달러(약 219억원) 계약에 성공했다.

메이저리그 복귀 첫해는 매우 성공적이었다. 화이트삭스에서 21경기, 7승4패, 121⅔이닝, 평균자책점 3.11로 활약했다. 다만 그해 화이트삭스가 21세기 최악의 야구팀으로 거론될 정도로 성적이 좋지 않았고, 플레이오프 진출을 노리던 세인트루이스 카디널스로 트레이드됐다.

세인트루이스와 합이 맞진 않았다. 페디는 세인트루이스 이적 후 10경기, 2승5패, 55⅔이닝, 평균자책점 3.72로 부진했고, 팀도 가을야구 진출에 실패했다.

지난해는 떠돌이 신세였다. 세인트루이스에서 페디는 20경기, 3승10패, 101⅔이닝, 평균자책점 5.22로 부진했다. 결국 애틀랜타 브레이브스로 트레이드됐는데, 5경기 1승2패, 23⅓이닝, 평균자책점 8.10에 그치면서 방출 통보를 받았다. 밀워키 브루어스에서 한번 더 기회를 얻었지만, 7경기 모두 구원 등판해 1패, 16이닝, 평균자책점 3.38을 기록했다. 앞선 두 팀보다는 밀워키와 잘 맞았지만, 내셔널리그 중부지구 우승팀에 더는 페디의 자리가 없었다. 결국 마이너리그에서 시즌을 마쳤고, 2년 계약도 그렇게 끝이 났다.

페디는 현재 FA 미아 신세다. 지난 시즌 어느 정도 예견됐던 일이다.

한국으로 돌아왔다면 이런 스트레스를 더 겪지 않아도 됐다. NC 다이노스는 올겨울 외국인 선수를 구성하면서 페디의 영입을 고려했다. 카일 하트와 페디 모두 오퍼를 넣고, 한국 복귀 의사를 먼저 보이는 한 선수와 계약을 진행하고자 했다. 두 선수의 보류권을 NC가 모두 보유하고 있지만, 신규 선수가 아니기에 100만 달러 상한액이 적용되지 않아 둘 다 잡을 형편은 안 됐다.
27일 웨스틴 조선 서울에서 열린 2023 KBO 시상식, MVP NC 페디가 트로피와 함께 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2023.11.27/

세인트루이스 카디널스 시절 에릭 페디. AP연합뉴스
하트가 먼저 메이저리그 잔류 소식을 알렸다. 샌디에이고 파드리스와 1+1년 계약을 했다. 올해 연봉 120만 달러를 받고, 2027년 250만 달러 구단 옵션이 실행되면 총액 370만 달러(약 54억원)를 받는다.

NC는 페디의 결심을 기다렸지만, 원하는 답을 듣진 못했다. 메이저리그에 더 도전하고 싶다는 의사를 밝힌 것. NC는 라일리 톰슨, 커티스 테일러를 새 원투펀치를 꾸렸다.


스프링캠프가 임박하도록 페디의 계약 소식은 들리지 않고 있다. 이런 분위기면 마이너리그 계약을 하고 추후 상황을 노리는 방법을 선택해야 할지도 모른다.

NC로 과감히 복귀를 택했다면, 페디는 다시 에이스 대우를 받고 방출 또는 마이너리그 강등 스트레스 없이 한 시즌을 보낼 수 있었다.

KIA 타이거즈 외국인 투수 아담 올러는 KBO리그에서 2번째 시즌을 보내기로 결심한 배경으로 "메이저리그에서 야구할 때도 즐겁긴 했지만, 압박감과 스트레스가 한국에서 야구할 때보다는 훨씬 큰 게 사실이다. 그렇다고 KBO리그에서 스트레스를 받지 않는다는 게 아니다. 외국인 선수로서 책임감이 크기에 그런 부담감은 존재한다"고 솔직하게 털어놨다.

두산 베어스 크리스 플렉센은 2020년 이후 6년 만에 KBO리그 복귀를 선택했다. 두산은 플렉센의 보류권 5년 만기를 앞두고 복귀 의사를 물었고, 플렉센은 흔쾌히 한국행을 택했다. 페디와 마찬가지 행보였다. 플렉센은 2021년 시애틀 매리너스와 계약하고 메이저리그 복귀 직후 14승을 거두는 등 성공적인 시즌을 보냈지만, 이후로는 첫해만큼 성과를 내지 못했다. 콜로라도 로키스, 화이트삭스, 시카고 컵스 등 팀을 옮기며 새로운 기회를 모색했으나 결국 한계를 느끼고 한국 복귀를 택했다.

페디와 플렉센의 엇갈린 선택은 어떤 결말로 이어질까.


두산 베어스 크리스 플렉센. 사진 제공=두산 베어스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.