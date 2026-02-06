'충격의 어깨 통증→WBC 제외' 문동주, 결국 캠프 도중 귀국…"7일 검진→8일 재출국"

한화 구단은 6일 "문동주는 병원 진료를 위해 6일 일시 귀국할 예정이다. 7일 병원 진료 후 8일 멜버른으로 출국해 다시 선수단에 합류할 계획"이라고 했다. 한화 구단은 이어 "당초 상태를 지켜본 뒤 오키나와 합류 전 진료 예정이었으나 설 연휴 관계로 일정을 당겨 진료를 진행하기로 결정했다"고 덧붙였다.
문동주는 한화 1차 스프링캠프지인 호주 멜버른에서 불펜 피칭을 했다.
페이스는 좋았다. 두 번째 불펜 피칭을 마치고 "작년보다 훨씬 빠르다. 작년에는 호주에서 피칭을 한 번 밖에 하지 못했다. 그 정도로 페이스가 늦었는데 벌써 두 번째 턴에서 두 번째 투구를 한다는게 긍정적인 신호인 거 같다"라며 "WBC도 있고, 작년에 비하면 몸 상태가 훨씬 좋은 것도 사실이다"라고 했다.
지난 1월 국가대표 사이판 캠프에서 몸을 만드는 등 WBC 대비도 순조로운 듯 했다. 그러나 어깨 통증이 이어졌고, 결국 일시 귀국까지 이어졌다.
류지현 감독이 이끄는 WBC(월드베이스볼클래식) 야구대표팀이 6일 프레스센터에서 기자회견을 갖고 WBC 최종명단을 발표했다. 류지현 감독이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.06/
동시에 WBC 대표팀에서도 빠지게 됐다. 이날 프레스센터에서 기자회견을 한 류지현 대표팀 감독은 "첫 번째로 한화 구단 측에서 30일 오전에 연락이 왔다. 불펜으로 첫 번째 스케쥴이 잡혀있었는데 어깨 컨디션이 안 좋다고 그날 불펜을 들어가지 못했다. 상태가 조금 안 좋다는 연락이 왔었다. 그 뒤에 컨디션이 어떻게 진행이 될 것인지 지속적으로 교감을 했다. 알려진대로 1일에 22개 불펜 들어간 걸 나도 확인하고 영상을 봤다. 그때까지는 통증은 조금 사라졌다는 이야기를 들었다. 그 다음에 4일 오전 우리나라 시간으로 다시 불펜 들어가려고 했는데 컨디션이 별로였다. 이전(30일)보다 통증이 더 세게 왔다는 표현을 썼다. 적어도 5일에서 7일 쉬어야 된다는 일정을 한화 구단 측에서 생각을 하고 있었다. 이후 스케쥴은 한화가 잡을 것 같다. 그런 상황 속에서 대표팀 입장에서는 3월 5일(공식 일정) 기준으로 2월 15일(소집)과 연습경기 역으로 따졌을 때 일주일 휴식을 고려한다면 그 과정을 생각했을 때 정상적으로 모습 기대하기 어렵다고 판단을 했다"고 설명했다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com