이정현, 3대째 의사 집안 현실 되나...딸 전공까지 선택 "닥터 될래"

기사입력 2026-02-06 16:07


이정현, 3대째 의사 집안 현실 되나...딸 전공까지 선택 "닥터 될래"

[스포츠조선 조윤선 기자] 이정현이 딸 서아와 함께 표지모델에 도전한다.

2월 6일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 만능여신 이정현 부부가 귀염둥이 첫째 딸 서아의 미래에 대해 이야기를 나눈다. 이 과정에서 이정현과 딸 서아가 꼭 닮은 끼를 발산하며 함께 카메라 앞에 선 모습도 공개된다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 이정현은 제철 명란으로 명란 한 상을 선보였다. 감칠맛 넘치는 식재료 명란을 활용해 명란솥밥, 10분 명란찌개 등을 뚝딱 만들어낸 것. 쉽게 따라 만들 수 있는 간단한 레시피에 '편스토랑' 식구들도 감탄을 쏟아냈다고. 이정현이 요리하는 사이, 첫째 서아는 동생 서우와 놀아주며 언니 노릇을 톡톡히 해 눈길을 끌었다.

이정현 부부가 한참 식사를 하고 있을 때 첫째 딸 서아가 웬 잡지를 들고 쪼르르 달려왔다. 알고 보니 최근 이정현이 딸 서아와 함께 잡지 표지모델에 도전한 것. 표지 속 이정현, 서아 모녀는 넘치는 끼가 꼭 닮은 포토제닉한 사진으로 시선을 사로잡았다. 이정현 남편은 서아의 윙크를 콕 집으며 "이런 표정을 보면 끼가 있는 것 같다"며 웃음 지었다.


이정현, 3대째 의사 집안 현실 되나...딸 전공까지 선택 "닥터 될래"
실제로 동반 표지모델 촬영 당일 서아는 얌전하게 있다가도 노래만 흘러나오면 박자를 타며 춤을 추는 등 끼를 발산했다고. 잡지 사진을 보며 이정현이 "커서 뭐 될 거야?"라고 묻자 서아는 엄마를 보며 "싱어(가수)!"라고 힘차게 외쳐 이정현 부부를 깜짝 놀라게 했다. 하지만 의사인 아빠가 다시 묻자 바로 "닥터(의사)"라고 말을 바꾸더니 원하는 과까지 얘기해 모두를 놀라게 했다.

한편 VCR을 지켜본 MC 붐 지배인이 이정현에게 "엄마는 서아가 커서 뭐가 되면 좋을 것 같나?"라고 묻자 이정현은 "의사가 아닌 가수가 되면 좋겠다. 왜냐면..."이라고 설명했다. 이정현이 딸 서아가 가수가 되길 바라는 이유에 모두가 깜짝 놀랐다고 하는데, 그 솔직한 이유와 엄마 이정현의 끼를 꼭 닮은 서아의 잡지 촬영 현장 모습은 2월 6일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

스포츠 많이본뉴스
1.

'문동주 대체자'는 없다 → 모두가 입을 모아 강조한 이유는

2.

"'갓'승민 회장님" '케데헌'갓 쓴 유승민 대한체육회장+한복 입은 최휘영 장관, 코리아하우스 개관식 대박[밀라노-코르티나2026]

3.

美도 걱정! '韓 야구 끝났어'→'WBC 8강'조차 기적…메이저리거 대거 합류, 한국야구 전환점 될까

4.

'충격의 어깨 통증→WBC 제외' 문동주, 결국 캠프 도중 귀국…"7일 검진→8일 재출국"

5.

[공식 인터뷰]'240억 대박 사나이' 베식타시 입단 오현규 "꿈이 이뤄졌다. '독수리 발톱 세리머니를 꼭 보여주겠다"..9일 황의조와 첫 코리안더비 기대감 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.