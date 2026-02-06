WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다…"카일 터커는 모든걸 갖췄어"

기사입력 2026-02-06 14:50


WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다……
카일 터커(왼쪽)와 오타니 쇼헤이. 사진=스포츠키다

[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 에이스 오타니 쇼헤이가 새롭게 팀에 합류한 카일 터커를 극찬했다.

MLB.com은 6일(한국시각) '오타니가 2026시즌을 앞두고, 동료 터커를 극찬했다'고 보도했다.


WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다……
다저스가 새로 영입한 카일 터커. 사진=MLB
터커는 이번 오프시즌 다저스와 계약했다. 그는 자유계약 시장에서 주목 받는 선수 중 한 명이었다. 다저스가 오랫동안 안고 있던 외야 전력 공백을 메웠다는 평가다.

오타니는 '다저 토크'에서 터커에 대해 "타자로서도 훌륭하고, 수비도 정말 뛰어난 선수다"며 "정말 모든 걸 갖췄다. 타격도 되고, 주루도 되고, 수비도 되고, 다 된다"고 극찬했다.


WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다……
사진=ESPN
터커는 2021년 30홈런, 92타점의 브레이크아웃 시즌을 보낸 이후 꾸준히 메이저리그 투수들을 상대로 맹타를 휘둘러 왔다. 이후 매 시즌 올스타에 선정됐고, 매시즌 20홈런 이상과 함께 최소 bWAR 4.0을 기록했다. 또한 그는 2023년과 2025년에 실버 슬러거를 수상하며 리그 정상급 타자임을 입증했다.

2025시즌에는 부상에 시달렸지만, 타격 생산성은 여전히 인상적이었다. 터커는 136경기에 출전해 22홈런, 73타점, OPS 0.841을 기록했다. 그는 2022년에는 휴스턴 애스트로스 소속으로 월드시리즈 우승을 차지하기도 했다.


WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다……
오타니. 사진=MLB
다가오는 시즌 다저스 상위 타선에는 터커와 오타니가 이름을 올릴 것으로 보인다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 새로 합류한 터커가 2026시즌 2번 혹은 3번 타순에 배치될 것이라고 밝혔다.

타격뿐만 아니라, 터커는 수비에서도 메이저리그 정상급 기량을 입증해 왔다.


WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다……
AP 연합뉴스

2025년에는 리그 평균 수준에 머물렀지만, 2021년부터 주전으로 자리 잡은 이후 수비 기여도가 마이너스를 기록한 시즌은 단 한 번뿐이다. 그는 첫 올스타에 선정된 2022년에 골드글러브도 수상했다.

터커를 라인업에 추가한 다저스는 구단 역사상 첫 월드시리즈 3연패에 도전한다. 이를 이루기 위해서는 오타니와 터커의 조화가 무엇보다 중요하다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

판사 이성호 "♥윤유선 첫만남에 '네가 찾는 사람은 딱 나야'라고..98일 매일 만났다"(옥문아)

2.

"송혜교 아닌 손예진 닮아" 아이들 미연, 성형설 부인 "진짜 자연 코, 부모님도 높다"

3.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

4.

투컷, “스토커가 자택 무단 침입. 범인 잡아”..이사 잦은 이유 털어놨다

5.

'39세 미혼' 송해나, '40년 대출' 받아 아파트 샀다..반전 일상에 母 한숨

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 어깨 이미 30일부터 아팠다 + 홍창기 빠지고 구자욱·문현빈 승선 이유는 → 류지현호 30인 선발 배경 밝혔다 [일문일답]

2.

'일본전 지고 8강 진출 vs 일본전 이기고 조 3위' → 짓궂은 질문에 류지현 감독이 웃었다

3.

WBC 최고령 2위가 한국선수라니! "젊은 선수들과 동등, 기분좋다" 필승 각오...1위는 쿠바 내야수 라미레즈

4.

토트넘팬 혈압 폭발! 손흥민 후임 주장→SNS 폭탄에 "내부적으로 조치했다"더니, 프랭크 감독 "다음 시즌 남을지는 모르겠어"...ATM서 이강인과 한솥밥 '가능성'

5.

역대 최다 빅리거 9명 무장한 일본, 그런데 투수 오타니는 없다...WBC 첫 대만전 선발은 야마모토?

스포츠 많이본뉴스
1.

문동주 어깨 이미 30일부터 아팠다 + 홍창기 빠지고 구자욱·문현빈 승선 이유는 → 류지현호 30인 선발 배경 밝혔다 [일문일답]

2.

'일본전 지고 8강 진출 vs 일본전 이기고 조 3위' → 짓궂은 질문에 류지현 감독이 웃었다

3.

WBC 최고령 2위가 한국선수라니! "젊은 선수들과 동등, 기분좋다" 필승 각오...1위는 쿠바 내야수 라미레즈

4.

토트넘팬 혈압 폭발! 손흥민 후임 주장→SNS 폭탄에 "내부적으로 조치했다"더니, 프랭크 감독 "다음 시즌 남을지는 모르겠어"...ATM서 이강인과 한솥밥 '가능성'

5.

역대 최다 빅리거 9명 무장한 일본, 그런데 투수 오타니는 없다...WBC 첫 대만전 선발은 야마모토?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.