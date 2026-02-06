WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다…"카일 터커는 모든걸 갖췄어"
|카일 터커(왼쪽)와 오타니 쇼헤이. 사진=스포츠키다
[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 에이스 오타니 쇼헤이가 새롭게 팀에 합류한 카일 터커를 극찬했다.
MLB.com은 6일(한국시각) '오타니가 2026시즌을 앞두고, 동료 터커를 극찬했다'고 보도했다.
터커는 이번 오프시즌 다저스와 계약했다. 그는 자유계약 시장에서 주목 받는 선수 중 한 명이었다. 다저스가 오랫동안 안고 있던 외야 전력 공백을 메웠다는 평가다.
|다저스가 새로 영입한 카일 터커. 사진=MLB
오타니는 '다저 토크'에서 터커에 대해 "타자로서도 훌륭하고, 수비도 정말 뛰어난 선수다"며 "정말 모든 걸 갖췄다. 타격도 되고, 주루도 되고, 수비도 되고, 다 된다"고 극찬했다.
터커는 2021년 30홈런, 92타점의 브레이크아웃 시즌을 보낸 이후 꾸준히 메이저리그 투수들을 상대로 맹타를 휘둘러 왔다. 이후 매 시즌 올스타에 선정됐고, 매시즌 20홈런 이상과 함께 최소 bWAR 4.0을 기록했다. 또한 그는 2023년과 2025년에 실버 슬러거를 수상하며 리그 정상급 타자임을 입증했다.
|사진=ESPN
2025시즌에는 부상에 시달렸지만, 타격 생산성은 여전히 인상적이었다. 터커는 136경기에 출전해 22홈런, 73타점, OPS 0.841을 기록했다. 그는 2022년에는 휴스턴 애스트로스 소속으로 월드시리즈 우승을 차지하기도 했다.
다가오는 시즌 다저스 상위 타선에는 터커와 오타니가 이름을 올릴 것으로 보인다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 새로 합류한 터커가 2026시즌 2번 혹은 3번 타순에 배치될 것이라고 밝혔다.
|오타니. 사진=MLB
타격뿐만 아니라, 터커는 수비에서도 메이저리그 정상급 기량을 입증해 왔다.
|AP 연합뉴스
2025년에는 리그 평균 수준에 머물렀지만, 2021년부터 주전으로 자리 잡은 이후 수비 기여도가 마이너스를 기록한 시즌은 단 한 번뿐이다. 그는 첫 올스타에 선정된 2022년에 골드글러브도 수상했다.
터커를 라인업에 추가한 다저스는 구단 역사상 첫 월드시리즈 3연패에 도전한다. 이를 이루기 위해서는 오타니와 터커의 조화가 무엇보다 중요하다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
