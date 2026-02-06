박은빈에 "우영우 말투 해달라" 요구…키움 이주형 '무례한 댓글'에 싸늘

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박은빈의 라이브 방송에 참여한 프로야구 키움 히어로즈 이주형이 무례한 댓글을 남겨 비판을 받고 있다.
지난 4일 박은빈은 자신의 인스타그램을 통해 라이브 방송을 진행했다. 팬들과 소소한 일상을 공유하고 고민 상담을 해주던 가운데, 이주형의 공식 인스타그램 계정으로 "우영우 말투 해주세요"라는 댓글이 올라왔다.
우영우는 지난 2022년 방송된 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'에서 박은빈이 연기한 천재적 두뇌와 자폐 스펙트럼을 동시에 지닌 변호사 캐릭터다. 하지만 박은빈은 이주형의 댓글에 아무런 반응을 보이지 않았다.
이는 박은빈이 2022년 드라마 종영 후 인터뷰에서 "우영우의 억양이나 행동은 실제 자폐인분들을 따라 하는 건 절대 금기시했다"며 "배우로서 윤리적인 책임이라고 느꼈다"는 소신을 밝힌 바 있기 때문. 그는 "실제 자폐인 분들을 수단으로 심지 않아야 한다는 도의적인 책임과 함께 레퍼런스 참고는 최대한 배제하고, 우영우만의 고유성을 강조하자는 것으로 결정했다"고 캐릭터를 만드는 과정을 설명했다.
이에 팬들의 비판이 쏟아지자, 이주형 측은 "이주형이 의도를 갖고 댓글을 단 것은 아니었다"며 "본인도 실수를 인지하고 있다"는 입장을 밝혔다.
한편 박은빈은 현재 차기작 넷플릭스 '원더풀스' 공개를 앞두고 있다. 2020년 신인 드래프트 2차 2라운드 전체 13순위로 LG트윈스에 입단한 이주형은 2023년 시즌 중 트레이드를 통해 키움으로 이적했다.