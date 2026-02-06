'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

최종수정 2026-02-06 14:36

사진=연합뉴스

영화 '잔류 첩자'

[스포츠조선 박아람 기자] 영화배우 출신으로 3선 국회의원과 재선 성남시장을 지낸 이대엽 전 성남시장의 별세 11주기가 돌아왔다.

이대엽 전 성남시장은 지난 2015년 6일 오전 3시, 서울 고려대학교 구로병원에서 폐부종 등 합병증으로 별세했다. 향년 80세다.

고인은 1950~1970년대 국내 액션영화에서 활약한 배우 출신 정치인으로, 영화 '빨간 마후라', '명동 잔혹사', '수병과 제독', '제3공작', '을화' 등에 출연하며 의리파이자 터프가이 이미지로 대중의 큰 사랑을 받았다. 1987년에는 백상예술대상 영화부문 특별상을 수상했다.

이후 정계에 입문한 이대엽 전 성남시장은 1981년 제11대 국회의원에 당선된 것을 시작으로 제13대까지 3선 국회의원을 지냈으며, 국회 교통체신위원장을 역임했다.

2002년에는 민선 3기 성남시장에 당선됐고, 재선에 성공하며 8년간 성남시 행정을 이끌었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.