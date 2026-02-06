하정우, ♥차정원과의 결혼 축하에 직접 입 열었다…"아직 있어야 된다니까요"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하정우가 차정원과의 결혼 전제 열애를 인정한 가운데, 결혼에 대해 직접 언급했다.
6일 하정우는 자신의 계정에 "용접용 물안경"이라는 글과 함께 자신의 사진을 게재했다.
공개한 사진에는 대본 리딩 중인 하정우의 모습이 담겼다. 독특한 스타일의 안경을 재치 있게 표현한 것.
특히 하정우는 결혼설 이후 첫 게시글로 팬들의 축하 메시지가 이어졌다. 이에 하정우는 "결혼 축하드립니다"라는 댓글에 "아직 있어야 된다니까요"라는 답글을 달아 웃음을 안겼다.
당초 7월 결혼설이 불거졌지만, 스케줄 때문에 잠시 미룬 상황. 평소 팬들과 댓글로 소통하는 하정우의 직접 언급이 눈길을 끈다.
한편 하정우는 최근 차정원과의 결혼설에 휩싸이며, 열애 사실을 인정했다. 두 사람은 지난 2020년 만난 이후 연인으로 발전해 좋은 감정을 이어오고 있으며, "서로 오랜 기간 의지하며 지냈다"며 "그러다 최근 결혼까지 생각하게 된 거 같다"고 발표했다. 두 사람은 지난해 결혼에 대한 계획을 세운 것으로 알려졌지만 구체적인 날짜는 정해지지 않았다고. 두 사람 모두 올해 상반기까지 스케줄이 가득 차있어 일정 조율이 필요한 상황이지만, 올해 연말을 넘기진 않을 것으로 보인다고 밝혔다.