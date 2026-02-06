'소속사 차린' 송은이, 월급 300만원이라더니..아티스트 극찬 받았다 "가장 신뢰 가는 곳"(비보티비)

최종수정 2026-02-06 15:44

'소속사 차린' 송은이, 월급 300만원이라더니..아티스트 극찬 받았다 …

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전미도가 송은이가 이끄는 소속사 미디어랩시소와 전속 계약을 맺게 된 배경을 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '"대표님은 잠시 빠져주세요... 미도링이 왔잖아요♥" 전미도 비보 첫 방문기 | 미도링 비보랑 친해지길 바라'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송은이는 사옥 앞에 레드카펫까지 준비하며 새 식구 전미도를 반갑게 맞았다. 송은이는 "미도 씨가 우리 회사 오고 나서 활력이 돈다"고 칭찬했고, 전미도는 "진짜요? 제가 한 게 없는데"라며 겸손한 반응을 보였다. 이에 송은이는 "맞다. 한 건 없으시지만 존재만으로도"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

사옥 투어를 마친 두 사람은 건물 6층으로 자리를 옮겨 본격적인 대화를 나눴다. 송은이는 "지난해 4월 전미도 영입 소식 이후 주변에서 난리가 났다"며 미디어랩시소를 선택한 이유를 물었다.

이에 전미도는 "회사를 고민하던 시기에 어떤 분과 식사를 하게 됐는데, 그분이 '시소랑은 만나보셨어요?'라고 하셨다"며 "제가 '시소만 연락이 없었다'고 답했다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "그분이 저랑 대화를 나누다 보니 송은이 선배님이랑 잘 맞을 것 같다고 하셨다"고 전했다.

또한 "그 자리에 다른 분도 계셨는데 '전참시 작가님 잘 아는데 소개해드릴까요?'라고 하셨다. 그렇게 후루룩 됐다"며 "바로 다음 날 이야기가 진행됐고, 그 다음 날 선배님에게 연락이 왔다"고 설명했다.

전미도는 "선배님을 처음 뵙고 딱 이야기하는 순간 '아, 여기구나' 싶었다. 바로 결정했다"며 "아침마다 기도하신다고 하신 말도 인상 깊었다"고 덧붙였다.


'소속사 차린' 송은이, 월급 300만원이라더니..아티스트 극찬 받았다 …
이날 전미도는 자신의 인연으로 박천휴 작가까지 미디어랩시소에 합류하게 된 비하인드도 전했다. 송은이는 "전적으로 전미도 배우가 중간에서 이야기해줬다"며 고마움을 표했고, 전미도는 "회사에 대한 이야기를 하면서 '우리 회사 와라'고 하기보다는, 천휴의 니즈에 맞게 잘 알려주실 것 같았다"고 설명했다.


이어 "그래서 '여러 군데 만나봐라'고 했는데, 천휴가 몇 군데 더 만나본 뒤 '가장 신뢰가 가는 곳이 여기'라고 하더라"고 덧붙였다.

전미도는 지난 2006년 뮤지컬 '미스터 마우스'로 데뷔, 이후 연극 '신의 아그네스' 등 다양한 작품에서 활약했다. 2008년에는 대한민국 연극대상에서 여우신인상을 수상하며 배우로서 입지를 확고히 다졌으며, 드라마 tvN '슬기로운 의사생활', JTBC '서른, 아홉', SBS '커넥션' 등에 출연하며 다양한 장르에서 전천후 활약하며 대중의 사랑을 받고 있다.

최근에는 미디어랩시소와 전속계약을 체결하며 봉태규, 김성범, 임형준, 차선우, 이찬용, 이다은, 배제기, 최강희, 옥자연 등 배우들과 한솥밥을 먹고 있다. 미디어랩시소는 방송인 송은이가 CEO로 있다.

한편 송은이는 과거 한 예능에 출연해 "회사는 5명으로 조촐하게 시작해 50명 규모로 성장했다"며 "내 월급은 아직도 300만원이다. 직원들이 더 성장하고, 밥값이라도 올려줄 수 있으면 좋겠다"고 자신만의 경영 철학을 밝힌 바 있다. 송은이의 소속사는 7층짜리 건물을 사용 중이며, 해당 건물의 시세는 157억 원으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 커플링 대놓고 티내네..열애 흔적 또 포착

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

4.

리듬파워 지구인, 30살 동생 떠나보냈다 "마음의 병 앓고 있다면 도움 청하길"[전문]

5.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

스포츠 많이본뉴스
1.

'문동주 대체자'는 없다 → 모두가 입을 모아 강조한 이유는

2.

"'갓'승민 회장님" '케데헌'갓 쓴 유승민 대한체육회장+한복 입은 최휘영 장관, 코리아하우스 개관식 대박[밀라노-코르티나2026]

3.

美도 걱정! '韓 야구 끝났어'→'WBC 8강'조차 기적…메이저리거 대거 합류, 한국야구 전환점 될까

4.

'충격의 어깨 통증→WBC 제외' 문동주, 결국 캠프 도중 귀국…"7일 검진→8일 재출국"

5.

[공식 인터뷰]'240억 대박 사나이' 베식타시 입단 오현규 "꿈이 이뤄졌다. '독수리 발톱 세리머니를 꼭 보여주겠다"..9일 황의조와 첫 코리안더비 기대감 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.