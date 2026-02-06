[밀라노 LIVE]첫 올림픽 연기 성공적! 피겨 팀 이벤트 아이스댄스 나선 '7년 콤비' 임해나-권예, 70점대 넘었다...총점 70.55점 '획득'

6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 아이스댄스 경기. 연기를 펼치고 있는 임해나-권예. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]임해나-권예(경기일반)조가 생애 첫 올림픽 연기를 성공적으로 마쳤다.
임해나-권예는 6일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 아이스댄스 리듬댄스에서 에서 기술점수(TES) 39.54점과 예술점수(PCS) 31.01점을 합쳐 70.55점을 받았다. 시즌 베스트인 76.02점에는 아쉽게 미치지 못했지만, 실수 없이 연기를 마쳤다.
캐나다에서 자란 임해나와 중국계 캐나다인이었던 권예는 아이스댄스 불모지인 한국의 역사를 바꿨다. 2019년 처음으로 짝을 이룬 둘은 2020~2021시즌부터 임해나가 원하는데로 한국 대표로 국제무대에 섰다. 2022년 주니어 그랑프리 대회에서 아시아 국가 아이스 댄스 사상 최초의 금메달을 거머쥔데 이어 최초의 그랑프리 파이널 출전 자격까지 얻었다. 이어진 파이널에서도 은메달을 획득했고, 2023년 주니어 세계선수권에서도 은메달을 목에 걸며 세계가 주목하는 아이스댄스 팀이 됐다.
6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 단체전 아이스댄스 경기. 연기를 펼치고 있는 임해나-권예. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/
둘의 꿈은 올림픽이었다. 올림픽 무대에 서기 위해서는 두 선수의 국적이 같아야 했다. 콴예는 한국어를 배우며 귀화 준비에 나섰고, 2024년 12월 대한민국 국적을 취득하며 '권예'라는 한국 이름을 얻었다. 지난해 2월 열린 사대륙선수권에서 역대 한국 아이스댄스 팀 중 가장 높은 6위를 기록한 임해나-권예는 이어진 3월 세계선수권에서 최종 18위에 오르며 올림픽 출전권을 획득하는 쾌거를 이뤘다.
한국 피겨는 2018년 평창 대회 이후 8년 만에 팀 단체전에 나섰다. 페어 팀이 없는 한국은 팀 이벤트 참가 여부를 고심한 끝에 남녀 싱글과 아이스댄스로 팀 이벤트에 나서기로 했다.
대한민국 팀 이벤트의 첫 주자로 나선 임해나-권예는 윌 스미스의 '멘 인 블랙'에 맞춰 연기에 나섰다. 첫 과제인 시퀀셜 트위즐에서 각각 레벨4, 레벨3를 받았다. 이어진 패턴 댄스 타입 스텝 시퀀스는 레벨1으로 처리했다.
미드라인 스텝 시퀀스는 둘 모두 레벨2로 연기했다. 로테이셔널 리프트를 레벨4로 처리한 임해나-권예 조는 코레오그래픽 리듬 시퀀스를 레벨1로 마무리하며 연기를 마쳤다.