"평창 금메달 휴지통에 던졌다" 한국계 슈퍼스타 솔직 발언 "부모님 가족 위해 한국 떠났다...내 미국 뿌리 자랑스러워"

클로이 킴은 6일(한국시각) 개인 SNS를 통해 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 참가한 자부심을 이야기했다. 그녀는 "올림픽에서 세 번째로 조국을 대표하기 위해 밀라노에 도착했다는 게 아직도 믿기지 않는다. 이 이야기를 어린 시절의 나에게 해줬다면, 분명 믿지 않았을 것"이라며 자신의 이야기를 꺼냈다.
클로이 킴은 한국계 미국인이다. 여자 스노보드 종목 최고의 선수 중 한 명으로 꼽힌다. 2018년 평창에서 스노보드 역사상 최연소 금메달을 획득하며 천재 소녀로 불리기 시작했다. 2022년 베이징 대회에서 다시 금메달을 획득하면서 종목 최강자로 군림했다. 이번 밀라노-코르티나 대회에서 스노보드 종목 사상 최초로 올림픽 3연패에 도전한다. 스노보드 하프파이프의 전설적인 선수 숀 화이트조차도 달성하지 못한 기록이다.
스포츠조선DB
다만 평창 대회 후 그녀는 선수 생활 위기를 겪었다. 금메달 획득한 천재 소녀로 유명세를 타면서 인기가 폭발적으로 상승했다. 갑자기 달라진 삶에 그녀는 엄청난 압박감을 느꼈다고 고백한 바 있다. 그녀는 이번 올림픽을 앞두고 "사람들이 나를 알아보는 게 너무 무서웠고 공황 장애에 빠졌다. 결국 홧김에 올림픽 금메달을 쓰레기통에 던져버렸다"고 말했다.
하지만 그녀는 심리 치료 후 안정을 되찾았고, 다시 선수 생활을 이어갔다. 클로이 킴은 "이번 올림픽은 여러 가지 이유로 특히 더 큰 의미로 느껴진다"고 했다.
또한 그녀는 가족에 대한 사랑이 가득했다. "부모님은 가족의 더 나은 미래를 찾아 한국을 떠났다. 나와 자매들이 언젠가 아메리칸 드림을 이룰 수 있도록, 부모님은 자신들이 알고 있던 모든 것을 뒤로하고 떠났다. 그 희생을 나는 결코 당연하게 여기지 않는다"며 가족을 위해 고생한 부모님에 대한 사랑을 이야기했다.
스포츠조선DB
이어 "그래서 스포츠에서 가장 큰 무대인 하프파이프 정상에 서서 경쟁할 때, 나는 엄청난 자부심을 안고 있다. 나는 조국을 대표하고 있지만, 동시에 희망과 꿈, 그리고 용기를 품고 이 아름다운 나라로 건너온 모든 사람들을 대표하고 있다"며 자신이 미국으로 온 이민자를 대표하고 있다는 자부심을 가지고 말했다.
마지막으로 그녀는 "나는 나의 뿌리가 자랑스럽다. 나는 내가 걸어온 여정이 자랑스럽다. 다양성, 존엄, 희망을 포용할 때 가장 강해지는 나라를 대표할 수 있다는 것이 자랑스럽다"며 마무리했다.
클로이 킴이 출전할 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 하프파이프 여자부는 오는 11일 예선이 열린다. 한국에선 최근 FIS 월드컵에서 연속 우승을 차지한 최가온(세화여고)이 나선다. 클로이 김이 출전한다면 금메달을 두고 경쟁할 전망이다.