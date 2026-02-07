[밀라노 LIVE]"평창 너무 추워서 못 벗겠다"→상의 탈의 감행...8년 만에 재등장한 '통가 근육맨', 이번엔 어색한 '정장 차림'

기사입력 2026-02-07 08:47


[밀라노 LIVE]"평창 너무 추워서 못 벗겠다"→상의 탈의 감행...8…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]또 벗지는 못했다. 올림픽마다 열기를 더했던 사나이가
2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에도 등장했다.

2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 개회식이 7일(한국시각) 이탈리아 밀라노의 산시로 올림픽 스타디움에서 열렸다. 역대 최초 두 도시 공동 개최인 이번 대회는 다양한 장소에서 개회식이 펼쳐지는 등 이색적인 풍경이 개회식의 재미를 더했다.

개회식을 앞두고 관심을 받은 또 한 명의 인물이 있었다. 바로 '퉁가 근육맨' 피타 타우파토푸아다. 2016년 리우올림픽과 2020년 도쿄올림픽, 2018년 평창 동계올림픽에 참가해 올림픽 사상 최초로 하계 올림픽과 동계 올림픽에 모두 참가한 선수다. 하계에서는 태권도 선수로 활약하며, 동계에서는 크로스컨트리 선수로 뛴다.


[밀라노 LIVE]"평창 너무 추워서 못 벗겠다"→상의 탈의 감행...8…
사진=타우파토푸아 SNS 캡처
리우 올림픽 개회식에서 근육질 몸매를 드러낸 채 통가 기수로 등장했던 그는 2018 평창 동계올림픽에서도 상의 탈의를 보여줬다. 당시 "추위 때문에 이번에는 벗지 않겠다"고 했지만, 개회식에서 강추위에 굴하지 않고 상의를 벗어 또 화제를 모았었다. 그렇기에 8년 만에 동계올림픽에 돌아온 타우파토푸아가 다시 상의 탈의 후 등장할지에 관심이 쏠렸다.

타우파토푸아는 이번 대회에서는 오륜기를 들고 기수로서 입장했다. 통가를 대표하는 것이 아닌 인도주의 활동가로서 인정을 받고 나섰다. '마라톤 전설' 엘리우드 킵초게(케냐), 난민팀 사상 최초의 올림픽 메달리스트 신디 은감바, 올림픽 메달만 6개인 헤베카 안드라디 등이 함께 나섰다. 상의 탈의는 없었다. 대신 검은 정장 차림으로 입장했다.

한편 대회 조직위는 '밀라노-코르티나 동계올림픽을 위해 선정된 오륜기 기수들은 시민 참여, 회복탄력성, 포용성, 글로벌 책임의 가치를 담은 삶의 이야기를 통해 이러한 비전을 대표하며, 전 세계 관객에게 영감을 전할 수 있는 인물들이다'고 밝혔다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

故 송대관 1주기, 태진아 오열 "형님 곁으로 가겠다"...눈물의 마지막 인사

3.

신봉선, 11kg 빼고 '아이유 닮은 꼴' 급부상...확 달라진 '아이돌 미모'

4.

'오상진♥' 김소영, 둘째 임신 중기인데 1kg도 안 쪘다.."입덧 극심해"

5.

김영희, 딸과 뉴욕행 비즈니스석 탑승…'럭셔리 육아' 클래스가 다르네

스포츠 많이본뉴스
1.

"비주얼 독립투사!" '韓 기수' 차준환 미친 존재감, 태극기 머리에 두르고 '응원단장' 세리머니 주도

2.

[밀라노 LIVE]'연기 이후 연신 기침'→"새벽 2시 기상"...'생애 첫 올림픽' 임해나-권예, 부상 투혼-연습 열정으로 '클린 연기'

3.

한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

4.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

5.

올림픽을 덮친 스키점프 '남성 생식기 필러 확대' 스캔들, 화들짝 놀란 WADA '이걸 도핑이라고 봐야 하나'

스포츠 많이본뉴스
1.

"비주얼 독립투사!" '韓 기수' 차준환 미친 존재감, 태극기 머리에 두르고 '응원단장' 세리머니 주도

2.

[밀라노 LIVE]'연기 이후 연신 기침'→"새벽 2시 기상"...'생애 첫 올림픽' 임해나-권예, 부상 투혼-연습 열정으로 '클린 연기'

3.

한국 도대체 왜 안 온 거야?…KBO 거절하고 미아 신세라니, ML 잔류 가능한가

4.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

5.

올림픽을 덮친 스키점프 '남성 생식기 필러 확대' 스캔들, 화들짝 놀란 WADA '이걸 도핑이라고 봐야 하나'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.