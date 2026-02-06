올림픽을 덮친 스키점프 '남성 생식기 필러 확대' 스캔들, 화들짝 놀란 WADA '이걸 도핑이라고 봐야 하나'

[스포츠조선 노주환 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 개막을 코앞에 두고 '남성 생식기 확대' 스캔들이 터졌다. 파문이 확산되자 세계도핑방지기구(WADA)는 이번 올림픽에 출전하는 일부 남자 스키점프 선수들이 경기에서 유리한 결과를 얻기 위해 성기에 약물(히알루론산)을 주입할 수 있다는 의혹을 조사하기로 했다. 히알루론산은 미용에서 많이 사용하는 '필러'의 주성분이기도 하다.
올리비에 니글리 WADA 사무총장은 6일 이탈리아 밀라노에서 열린 기자회견에서 "일부에서 제기하는 행위가 경기력을 어떻게 향상시키는지 잘 알지 못하지만, 도핑과 관련 있는지를 검토할 것"이라고 했다. 히알루론산이 성기를 일시적으로 크게 만드는 효과가 있는지는 과학적으로 입증되지 않았다는 주장도 있다. 로이터 통신은 "히알루론산 주입으로 성기를 크게 만드는 것은 불가능하다. 건강상 문제를 일으킬 수 있다"고 전했다.
이번 스캔들의 시작은 독일 매체 빌트 보도에서 출발했다. 지난 달 일부 스키점프 선수들이 경기복 사이즈 측정 과정에서 성기에 히알루론산을 주입해 일시적으로 음경을 키운 뒤, 이를 바탕으로 더 큰 사이즈의 경기복을 착용하고 있다는 의혹을 제기했다. 이 보도는 전 세계로 급속도로 퍼졌다. BBC 보도에 따르면 성기에 주입된 히알루론산은 최대 18개월까지 지속된다고 한다.
스키점프는 경기복이 경기 결과에 큰 영향을 미치는 종목으로 알려져 있다. 실제 몸 보다 넉넉한 경기복은 공기 저항을 활용해 마치 배의 돛과 같은 효과를 내며 체공 시간을 늘릴 수 있다고 한다. 학술지 '프런티어스'에 실린 연구에 따르면 경기복 둘레가 단 2㎝만 늘어나도 항력은 4% 감소하고 양력은 5% 증가한다. 이는 점프 거리로 환산하면 최대 5.8m까지 늘어난다. 최상위 수준의 경쟁에서 이런 차이는 메달의 향방을 가를 수 있다. 더 큰 경기복을 입으면 더 멀리 날아갈 수 있다는 것이다.
국제스키연맹(FIS)은 대회 전 선수들의 신체 치수를 3D 스캐너로 정밀 측정해 경기복 사이즈를 결정한다. 엄격한 규정에따라 몸 보다 큰 유니폼을 입지 못하도록 제한하는 것이다. 스키점프에서는 경기복 치수 문제로 징계받은 사례가 있다. 지난해 FIS 스키점프 세계선수권대회에서는 노르웨이 선수 두 명(마리우스 린드빅, 요한 안드레 포르팡)이 사타구니 부위 솔기를 조정한 경기복을 착용한 사실이 적발돼 3개월 출전 정지 처분을 받았다. 징계가 풀린 이 두 선수는 이번 올림픽에 출전한다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com