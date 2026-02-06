"식장 들어갈 때까지 몰라" 하정우, 11세 연하♥ 차정원 서운할 발언..."감당 되겠냐"

기사입력 2026-02-06 18:30


"식장 들어갈 때까지 몰라" 하정우, 11세 연하♥ 차정원 서운할 발언.…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하정우가 11세 연하 배우 차정원과의 열애를 인정한 뒤, 결혼을 둘러싼 댓글에 남긴 한마디로 또 한 번 화제를 모았다.

하정우는 6일 자신의 SNS에 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 대본 리딩 현장 사진을 공개했다.

열애 인정 이후 처음 올린 게시물로, 댓글창에는 "결혼 축하드립니다"라는 메시지가 잇따랐다.

이에 하정우는 "아직 있어야 한다니까요", "아직 이릅니다"라며 결혼설을 부인했다.

하지만 한 팬이 "결혼 하지 말아요"라고 남기자 그는 "식장 들어갈 때까지 몰라요"라고 답해 묘한 여운을 남겼다. 결혼 가능성을 완전히 닫지 않은 듯한 발언에 온라인은 즉각 술렁였다.

이를 본 누리꾼들은 "이거 거의 예고 아니냐", "차정원 서운하겠다", "뒷감당 되겠냐" 등 다양한 반응을 쏟아냈다.

특히 '감당 되겠냐'는 댓글이 이어지며 두 사람의 향후 행보에 대한 관심이 더욱 커졌다.

한편 하정우는 드라마 관련 질문에도 특유의 재치를 보였다. "그래서 건물주가 되는 방법은 뭡니까"라는 댓글에는 "사지 마세요"라고 단호히 답해 웃음을 자아냈다.


한편, 하정우는 지난 4일 11살 연하인 배우 차정원과 열애 사실을 인정했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 "(하정우가) 교제 중인 분이 계신 것은 맞다"면서도 "결혼에 대해서는 아직 정해진 바가 없다"고 밝혔다.

1978년생 하정우는 최근 tvN 새 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 촬영을 마쳤다. 1989년생 차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔, 패션, 뷰티계 아이콘으로 떠올랐다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 정남규 스스로 목숨 끊은 사건 해석에 일침..“의미 부여 포기” (읽다)

2.

'소속사 차린' 송은이, 월급 300만원이라더니..아티스트 극찬 받았다 "가장 신뢰 가는 곳"(비보티비)

3.

박은빈에 "우영우 말투 해달라" 요구…키움 이주형 '무례한 댓글'에 싸늘

4.

이정현, 3대째 의사 집안 현실 되나...딸 전공까지 선택 "닥터 될래"

5.

'현빈♥' 손예진, 결혼·출산 후 처음 보는 파격 의상…광고 촬영 현장 공개

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 정남규 스스로 목숨 끊은 사건 해석에 일침..“의미 부여 포기” (읽다)

2.

'소속사 차린' 송은이, 월급 300만원이라더니..아티스트 극찬 받았다 "가장 신뢰 가는 곳"(비보티비)

3.

박은빈에 "우영우 말투 해달라" 요구…키움 이주형 '무례한 댓글'에 싸늘

4.

이정현, 3대째 의사 집안 현실 되나...딸 전공까지 선택 "닥터 될래"

5.

'현빈♥' 손예진, 결혼·출산 후 처음 보는 파격 의상…광고 촬영 현장 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"태극전사 '밀라노 밥심' 책임질 K-한식 도시락 구성은?" 오늘부터 특급 배송 스타트![밀라노-코르티나2026]

2.

'왜 RYU 아니고 이정후인가' 아니 이걸 안 물어봐요? → "제가 드릴 말씀이 있다" 류지현 감독, 기자회견 마지막에 직접 마이크 잡은 사연

3.

[밀라노 LIVE]첫 올림픽 연기 성공적! 피겨 팀 이벤트 아이스댄스 나선 '7년 콤비' 임해나-권예, 70점대 넘었다...총점 70.55점 '획득'

4.

[포토] 임해나-권예 '밀라노올림픽 단체전 출전'

5.

[포토] 임해나-권예 응원하는 이해인-차준환

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.