수비 약하고 헛스윙률 36% ML서 성공할 수 있나, 포스팅 앞둔 무라카…

|
|
|
|
시애틀 매리너스 46%, LA 다저스 28%, 뉴욕 양키스 9%.
확실한 3루수가 없는 양키스 또한 무라카미에게 관심을 둘만 하다. 양키스는 올해 메이저리그 팀 홈런 1위팀이다. 162경기에서 274개를 쏟아냈다. 오타니 쇼헤이(31), 야마모토 요시노부(27), 사사키 로키(24)가 월드시리즈 우승을 이끈 다저스도 자연스럽게 일본인 선수로 연결된다. 그러나 현시점에선 무라카미 영입 가능성이 떨어진다. 1루수 프레디 프리먼이 건재하고, 3루수 맥스
|
무라카미의 강점은 폭발적인 파워다. 야쿠르트에서 8시즌 동안 892경기에 나가 '246홈런'을 터트렸다. 2022년 일본인 단일 시즌 최다인 56홈런 신기록을 달성했다. 그해 타율 0.318-134점을 올려 22세 '최연소 타격 3관왕'에 올랐다. 올해는 부상으로 56경기 출전에 그쳤지만 22개를 넘겼다.
일본에서 거둔 빛나는 성적이 성공을 보장해 줄 수는 없다. 무라카미를 회의적인 시각으로 바라보는 이들도 있다. 압도적인 장타력이 강점이지만 삼진이 많다. 최근 두 시즌 동안 기록한 헛스윙률이 36%로 높다.
|
이제 포스팅의 시간이다.
민창기 기자 huelva@sportschosun.com