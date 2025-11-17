기적의 7-7 동점 류지현호 애프터서비스 계속. 1월 1차캠프까지 철저한 몸관리 돌입. 최상의 상태로 WBC간다

기사입력 2025-11-17 10:40


기적의 7-7 동점 류지현호 애프터서비스 계속. 1월 1차캠프까지 철저한…
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 류지현 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/

기적의 7-7 동점 류지현호 애프터서비스 계속. 1월 1차캠프까지 철저한…
16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 8회말 1사 주자없는 상황 안현민이 솔로홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스

[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]이제 한국야구대표팀의 체코-일본 평가전을 마무리했다. 정규리그-포스트시즌-대표팀까지 일정을 다 마친 국가대표 선수들은 이제 드디어 휴식을 갖게 됐다.

그러나 이제부터 진짜 WBC를 준비하는 시기가 왔다. 대회가 3월 초에 열리기 때문에 몸을 그만큼 더 빨리 만들어 3월초에 100%로 뛸 수 있어야 하기 대문이다.

한국이 2014, 2017, 2023년 WBC에서 1라운드 탈락을 한 이유 중 하나로 몸을 제대로 만들지 못한 것도 있었기 때문.

선수들에게 알아서 몸을 만들라고 하고 2월에 모여 경기를 준비하니 몸이 제대로 안된 선수들이 많았다는게 감독들의 후일담이었다.

그래서 류지현 감독은 이번에 처음으로 1월에 1차 캠프를 만들었다. 2월 훈련에 앞서 선수들의 몸상태를 확인하고 함께 훈련하면서 소속감을 높이고 몸도 끌어올리려는 생각. 1월 9일부터 21일까지 사이판에서 1차 캠프를 한다. 이후 소속팀으로 돌아가 전지훈련을 한 선수들은 2월 15일 다시 소집돼 28일까지 일본 오키나와에서 2차 캠프를 갖고 이후 오사카로 넘어가 연습경기를 한 뒤 도쿄돔에 입성하는 스케줄이다.


기적의 7-7 동점 류지현호 애프터서비스 계속. 1월 1차캠프까지 철저한…
16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 1회초 대한민국 선발투수 정우주가 역투하고 있다. 연합뉴스

기적의 7-7 동점 류지현호 애프터서비스 계속. 1월 1차캠프까지 철저한…
16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 9회말 2사 주자없는 상황 김주원이 동점 솔로홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다. 연합뉴스,

기적의 7-7 동점 류지현호 애프터서비스 계속. 1월 1차캠프까지 철저한…
16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 9회초 김서현이 마운드에 올라 역투하고 있다. 연합뉴스
류지현 감독은 1월 9일 1차 캠프까지 그냥 기다리지 않는다고 했다.

류 감독은 "트레이닝 코치가 선수들과 계속 소통하면서 몸상태를 체크할 계획이다"라며 "서울에서 개인 훈련하는 선수들은 직접 찾아가서 볼 수도 있다"라며 적극적인 애프터서비스를 예고했다.

일단 몸이 만들어져야 제대로 싸워보기라도 할 수 있기 때문이다. 이번 일본에서의 평가전서 7대7 무승부라는 기적같은 결과를 만들면서 선수들의 분위기도 더 좋아지고 의욕적으로 만들었다고 할 수 있을 것 같다.

꼼꼼하게 준비한 류지현 감독의 계획대로 선수들이 100%의 몸으로 2월 2차 캠프에 올 수 있을까.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성폭행 무혐의' 57세 김건모, 몰라보게 수척해진 근황..팬들 응원

2.

[SC리뷰]산책 중 시신 발견해 신고한 배정남 “119가 줄 풀라 했다”(‘미우새’)

3.

성형비 1억4천·수술만 20번..39세 트랜스젠더 '중독 수준' 충격 고백 ('물어보살')

4.

조세호, 차량 가격만 2억…주우재 폭로에 "차 살 때 보태줬냐" ('도라이버')

5.

다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 동점 솔로포 김주원의 '눈물의 기자회견'. 외할아버지 장례식 안가고 일본남았다[도쿄 인터뷰]

2.

고개만 떨구던 김서현 일본에서 자신감 되찾아다. 1사 1,3루 위기 무실점 탈출[도쿄 포커스]

3.

"NPB 여러팀 거절하고 한국 선택하다니" 연봉 14억 → 3억, 대체 무슨 이유로 오나

4.

안타 도둑맞고, 도루도 뺏길 뻔…'억까'도 막지 못한 21세 '미친 존재감'

5.

대한민국 최초의 경사, 홍명보호 99% 해냈다...월드컵 역사상 첫 2포트 진입 사실상 확정 '가나전 참사만 피하면'

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 동점 솔로포 김주원의 '눈물의 기자회견'. 외할아버지 장례식 안가고 일본남았다[도쿄 인터뷰]

2.

고개만 떨구던 김서현 일본에서 자신감 되찾아다. 1사 1,3루 위기 무실점 탈출[도쿄 포커스]

3.

"NPB 여러팀 거절하고 한국 선택하다니" 연봉 14억 → 3억, 대체 무슨 이유로 오나

4.

안타 도둑맞고, 도루도 뺏길 뻔…'억까'도 막지 못한 21세 '미친 존재감'

5.

대한민국 최초의 경사, 홍명보호 99% 해냈다...월드컵 역사상 첫 2포트 진입 사실상 확정 '가나전 참사만 피하면'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.