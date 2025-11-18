'황금알을 낳는 거위' 절대 빼앗길 수 없지, 티빙 온라인중계 계속...…

|
[스포츠조선 정현석 기자]한국야구위원회(KBO)가 2026년에 만료되는 KBO 리그 유무선 중계권 계약과 관련,기존 중계권사인 CJ ENM과 차기 계약에 대한 우선협상을 타결했다고 18일 발표했다.
3년간 연평균 450억원, 총 1350억원을 쏟아붓는 공격적 입찰로 KBO 리그 유무선 중계권을 독점권을 확보해 지난 3월부터 'KBO 리그' 생중계를 시작했다. 티빙 이용권을 통한 유료 중계화로 그동안 '공짜 시청'에 익숙했던 야구팬들의 반발을 불렀지만, 두 시즌을 거치면서 새로운 표준으로 자리매김 하고 있는 상황.
티빙 참여 후인 지난해 사상 처음으로 1000만 관중을 돌파한 KBO리그는 올시즌 1200만 관중을 돌파하며 절정의 인기를 구가했다. 온라인 중계 수요도 폭발했다.
프로야구 중계의 파급효과가 막대하다는 점을 인식하기 시작하면서 티빙은 일찌감치 우선협상의 우월적 지위를 적극 활용한 계약 연장 방침을 세우고 총력전을 펼쳤다. 경쟁업체 역시 발 빠르게 움직였지만 티빙측의 공격적 마케팅이 또 한번 KBO를 움직였다. 새로운 중계권 계약은 기존 계약을 훌쩍 상회하는 규모가 될 전망이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com