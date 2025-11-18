다저스 WS 3연패 실패하면 日 탓도 있다?…"문화적 논란이 있을 수도"

Nov 3, 2025; Los Angeles, CA, USA; Los Angeles Dodgers players wave to the crowd during the World Series championship parade at downtown Los Angeles. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images
Los Angeles Dodgers players celebrate after defeating the Toronto Blue Jays in Game 7 of baseball's World Series, Sunday, Nov. 2, 2025, in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT
[스포츠조선 이종서 기자] "월드시리즈보다 더 높은 위상의 대회다."

LA 다저스는 올해 월드시리즈 우승을 차지했다. 지난해에 이어 2년 연속 정상에 선 다저스는 내년 시즌 월드시리즈 3연패에 도전한다.

최고의 전력을 자랑하는 만큼, 다저스가 꾸준한 강팀으로 활약할 가능성은 높다. 그러나 걸림돌이 없는 건 아니다. 미국 LA타임즈는 18일(이하 한국시각) '다저스의 3연속 우승 도전에 있어 누적된 포스트시즌 진출과 고령화된 로스터로 지구력이 시험대에 올랐다'고 지적했다.

매체는 '다저스는 주요 투수들이 포스트시즌에 이닝을 소화했다. 특히 야마모토 요시노부는 37⅓이닝을 던졌다. 2026년 시즌 전체의 이닝 관리를 복잡하게 했다'라며 '여기에 브랜던 고메스 다저스 단장은 프레디 프리먼, 무키 베츠 등 베테랑 선수들의 체력 안배와 휴식 조절을 적극적으로 시행하겠다는 방침이며, 여기에 내년 3월 개최되는 월드베이스볼클래식(WBC) 참가 문제도 함께 고려하고 있다'고 이야기했다.


LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 03: Roki Sasaki (L) and Miguel Rojas of the Los Angeles Dodgers speak to the crowd during the 2025 Dodgers World Series Celebration at Dodger Stadium on November 03, 2025 in Los Angeles, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
매체는 '오프시즌이 시작된 지 몇 주밖에 지나지 않았지만, 다저스는 이미 11개월 뒤를 생각하고 있다'라며 '로스터를 보강하고, 라스베이거스에서 열린 MLB 단장 회의를 통해 전력 보강도 생각하고 있다. 그러나 2026년 3연속 우승을 위해서 가장 중요한 과제는 체력 관리가 핵심'이라고 덧붙였다.

최근 다저스는 토미 에드먼이 발목 수술을 받는다고 발표했다. 고메스 단장은 에드먼 복귀 일정에 대해 "스프링트레이닝에 맞추는 게 목표지만, 급하게 생각하지 않도록 접근할 것"이라며 "목표는 10월까지 뛸 수 있는 게 중요하다"라며 확실하게 몸 상태를 회복할 수 있는 시간을 주겠다는 뜻을 밝혔다.

매체는 '다저스는 매년 장기적인 관점에서 선수단 운영을 해왔다. 꾸준한 전력과 두터운 뎁스 덕분에 매년 가을야구에 오를 가능성이 높고, 이는 정규시즌 중 체력 부담을 조절할 여유를 제공한다. 실제로 올 시즌도 잦은 투수진 부상 속에서도 선발 로테이션을 끝까지 건강하게 유지하며 포스트시즌을 치렀다'고 '다음 시즌에 이 과제는 더 어려워질 것이다. 이미 고령화된 로스터는 한 살 더 먹을 것이다. 지난 2년간 33경기를 더 치른 여파는 더욱 뚜렷하게 나타날 것이다. 기꺼이 감수했다고 하지만, 내년 시즌에는 극한의 지구력 시험대가 될 것이고, 구단은 이를 대비하고 있다'고 했다.

매체는 이어 '상위 선발 네 명(야마모토, 블레이크 스넬, 타일러 글래스노우, 오타니 쇼헤이)은 모두 20이닝 이상을 던졌고, 불펜 등판 또는 짧은 휴식 간격으로도 투입되었다. 야마모토는 두 번의 완투와 월드시리즈 6, 7차전의 영웅적인 연속 등판으로 무려 37⅓이닝을 기록했다'라며 '2026년의 가장 큰 질문은, 이번 10월의 무거운 이닝 부하에서 다저스의 투수들이 어떻게 회복할 수 있느냐다. 보통 이런 횟수의 투구는 다음 시즌에 부정적 영향을 남길 수 있다'고 지적했다.


LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 03: Shohei Ohtani of the Los Angeles Dodgers speaks to the crowd during the 2025 Los Angeles Dodgers World Series Celebration at Dodger Stadium on November 03, 2025 in Los Angeles, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 03: Yoshinobu Yamamoto of the Los Angeles Dodgers acknowledges the crowd during the Dodgers 2025 World Series Championship parade on November 03, 2025 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
또 하나의 변수도 있다. 내년 3월 열리는 WBC로 다저스에 있는 일본 선수(야마모토, 오타니, 사사키 로키)가 차출될 가능성이 높다. 매체는 '일본 대표팀이 2023년 우승을 지키기 위해 이들의 활약을 기대하고 있는 상황'이라며 '포스트시즌 혹독한 투구를 했고, 사사키는 부상 여파도 있다. 투구 제한을 걸 수 있지만, WBC는 일본에서 월드시리즈보다 더 높은 위상을 지닌 대회다. 이들의 출전이나 투구량을 제한하는 것은 문화적으로 논란을 불러올 수 있는 문제다. 이는 다저스가 휴식을 우선해야 한다고 주장하려 할 경우 잠재적으로 난처한 상황을 만들 수 있다'고 했다.

고메스 단장은 "아직 WBC 이야기를 하지 않았다. 곧 요청이 들어올 것"이라고 밝혔다.

고메스 단장은 "우리 선수들은 자기 관리를 정말 잘하는 편이라, 일반적인 선수들처럼 나이로 급격히 꺾이지는 않을 수도 있다"라며 "그래도 젊은 선수들이 올라와 빈 칸을 채울 수 있는 상태를 유지하는 것도 중요하다. 시즌에 들어가면 '여기저기 하루 쉬는 게 나쁘지 않을 수도 있다'는 논의를 할 수 있다"고 설명했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

