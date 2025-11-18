'최고 포수' 양의지도 강민호도 아니었다, 80억 FA 제친 한일전 동점홈런 히어로, 2025 KBO 수비상 수상자 발표

기사입력 2025-11-18 13:49


'최고 포수' 양의지도 강민호도 아니었다, 80억 FA 제친 한일전 동점…
27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. NC 김형준이 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/

[스포츠조선 정현석 기자]한국야구위원회(KBO)가 수비상 수상자를 발표했다.

올해로 3회째를 맞은 KBO 수비상은 정규시즌에서 가장 뛰어난 수비력을 보여준 각 포지션별 선수 1명에게 수여하는 상. 각 구단 감독·코치 9명, 단장 등 구단당 총 11명(총 110명)의 투표 점수 75%와 수비 기록 점수 25%를 합산해 최종 수상자를 선정한다.

투수 부문에서는 고영표(KT)가 수상자로 선정됐다. 고영표는 투표인단 점수 66.67점을 획득했다. 번트 타구 처리, 견제와 공식기록 등 투수 수비 기록 점수에서 23.96점을 받아 총점 90.63점으로 KBO 수비상 수상의 영예를 안았다. 86.23점의 후라도(삼성)와 86점의 원태인(삼성)이 각각 2, 3위로 고영표의 뒤를 이었다.

포수 부문에서는 지난 14년간 골든글러브를 양분해온 양의지(두산) 강민호(삼성) 등 쟁쟁한 선배 둘을 제치고 김형준(NC)이 수상자로 선정됐다. 김형준은 투표 점수 70점을 획득했으며, 포수 무관 도루를 제외한 도루 저지율, 블로킹과 공식기록 등 포수 수비 기록 점수에서 16.25점을 받아 총점 86.25점으로 포수 부문 1위를 차지했다. 77.92점을 받은 양의지(두산)가 2위, 75.83점을 받은 조형우(SSG)가 3위를 차지했다.
'최고 포수' 양의지도 강민호도 아니었다, 80억 FA 제친 한일전 동점…
24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 3회말 2사 3루 삼성 1루수 디아즈가 한화 김태연의 타구를 잡아낸 유격수 이재현의 송구를 받지 못하고 있다. 채은성이 득점에 성공하며 점수는 5대1이 됐다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.24/
내야수 부문에서는 1루수 디아즈(삼성), 2루수 박민우(NC), 3루수 송성문(키움), 유격수에서는 김주원(NC)이 선정됐다.

디아즈는 75점을 획득했다. UZR과 공식기록이 반영되는 수비 기록 점수에서는 18.75점을 기록하며 총점 93.75점으로 1위를 차지, 82.5점으로 2위를 차지한 오스틴(LG)과 70점을 받은 3위 황재균(KT)을 제치고 1루수 부문에서 수상자로 선정됐다.

박민우는 투표 점수 64.29점과 수비 기록 점수 23.21점, 총점 87.5점을 획득해 2루수 부문을 수상했다. 2위 신민재(LG)가 83.93점, 3위 김상수(KT)가 76.79점으로 뒤를 이었다.

3루수 부문에서는 송성문이 수상자로 선정됐다. 투표 점수 75점과 수비 기록 점수 23.21점으로 총점 98.21점으로 1위를 기록했다. 83.93점을 획득한 구본혁(LG)이 2위, 58.93점을 획득한 허경민(KT)이 3위를 차지했다.
'최고 포수' 양의지도 강민호도 아니었다, 80억 FA 제친 한일전 동점…
야구 국가대표팀이 2일 오후 경기도 고양 야구대표팀 훈련장에서 첫 훈련을 시작했다. 김주원이 훈련하고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.2/
유격수 부문에서는 김주원이 투표 점수 우위로 수상자로 선정됐다. 김주원은 투표 점수 75점, 수비 기록 점수 15.63점으로 총점 90.63점을 획득했고, 박찬호(KIA)는 투표 점수 65.63점과 수비 기록 점수 25점으로 총점 90.63점을 기록해 동률을 이뤘다. 총점이 같을 경우 투표 점수 우위 선수가 앞선다는 선정 기준에 따라 김주원이 1위, 박찬호가 2위에 선정됐다. 총점 70.31점을 기록한 오지환(LG)이 3위를 차지했다.

좌익수, 중견수, 우익수로 구분되어 총 3명의 수상자가 나온 외야수 부문에서는 좌익수 에레디아(SSG), 중견수 박해민(LG), 우익수 김성윤(삼성)이 선정됐다.


에레디아는 2023년과 2024년에 이어 3회 연속 좌익수 부문 수상자로 선정되었다. 75점의 투표 점수를 획득하였고, 수비 기록 점수에서 22.92점을 기록하며 총점 97.92점으로 1위에 올랐다. 구자욱(삼성)이 72.92점으로 2위, 문현빈(한화)이 60.42점으로 3위를 차지하며 뒤를 이었다,

박해민은 투표 점수 75점과 수비 기록 점수 20.83점으로 총점 95.83점을 획득하여 중견수 부문을 수상하였다. 이어 김호령(KIA)이 72.92점으로 2위, 최지훈(SSG)이 60.42점으로 3위를 차지했다.
'최고 포수' 양의지도 강민호도 아니었다, 80억 FA 제친 한일전 동점…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 4회말 박해민이 최재훈의 타구를 호수비로 잡아낸 후 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/
우익수 부문에서는 김성윤이 투표 점수 75점과 수비 기록 점수 7.5점으로 총점 82.5점을 기록하여 1위를 차지했다. 80점의 케이브(두산)와 57.5점의 안현민(KT)이 각각 2, 3위로 뒤를 이었다.

수상자들에게는 오는 24일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드에서 진행되는 KBO 시상식에서 트로피와 함께 200만원의 상금이 수여된다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전남편 10억 떼준' 김주하 앵커, 이혼 9년 만 첫 언급 "이야기 안 하려고 했는데.."(데이앤나잇)

2.

'뇌신경마비 투병' 김윤아, 건강이상설에 입열었다 "15년 전 이야기, 지금 건강해"(아침마당)

3.

정시아, 눈물 쏟았다..결혼 16년 만에 고백 "♥백도빈 부려 먹기만 했다" ('두집살림')

4.

민희진, 어도어 공개저격 "뉴진스 3대 2 분리 구조 만들어"[SC이슈]

5.

김재원 아나, 31년 만 퇴사했는데..KBS 3년 출연 금지 "스케줄도 無"(4인용식탁)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '두산 박찬호' 떴다! 두린이 고백까지 → 4년 80억원 보장 78억원 초대박

2.

"범접할 수 없는 금액" KIA 왜 박찬호 잔류 백기 들었나, 사실상 80억 전액 보장이라니

3.

'와 이런 한국인 없었다' 역대 최초 추신수, 이치로의 길 갈 수 있나…명예의 전당 입회 후보 영광

4.

'대오열' 결국 매각! 손흥민과 똑같은 방식…1년 연장 옵션 발동→200억에 즉시 판매 "풀럼이 관심"

5.

박찬호→박해민 '최대어 전쟁' 모두 언급…6년 만에 PS 탈락, FA 판도 흔드는 '재건 의지'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '두산 박찬호' 떴다! 두린이 고백까지 → 4년 80억원 보장 78억원 초대박

2.

"범접할 수 없는 금액" KIA 왜 박찬호 잔류 백기 들었나, 사실상 80억 전액 보장이라니

3.

'와 이런 한국인 없었다' 역대 최초 추신수, 이치로의 길 갈 수 있나…명예의 전당 입회 후보 영광

4.

'대오열' 결국 매각! 손흥민과 똑같은 방식…1년 연장 옵션 발동→200억에 즉시 판매 "풀럼이 관심"

5.

박찬호→박해민 '최대어 전쟁' 모두 언급…6년 만에 PS 탈락, FA 판도 흔드는 '재건 의지'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.