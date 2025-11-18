'전남편 10억 떼준' 김주하 앵커, 이혼 9년 만 첫 언급 "이야기 안 하려고 했는데.."(데이앤나잇)

최종수정 2025-11-18 11:23

[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 겸 앵커 김주하가 이혼을 언급했다.

18일 MBN '김주하의 데이앤나잇' 측은 "김동건 아나운서, ＂김주하가 나하고 맞먹으려고＂"라는 제목의 예고 영상을 업로드 됐다. 이날 게스트는 선배 아나운서인 김동건이 출연, 유쾌하고 화려한 입담을 전했다.

김주하는 "제가 결혼하고 아이를 낳았는데, 돌잔치까지 다 와주신 분"이라며 김동건에 대한 고마운 마음을 전했다. 이에 김동건은 "결혼식에도 갔고 돌잔치에도 갔다"고 하자, 김주하는 "결혼식 이야기는 안 하려고 했는데…"라며 귀여운 투정을 부렸다. 그러자 김동건은 "결혼 안 하고 애 낳냐. 결혼했으니 애 낳은 것"이라고 촌철살인을 날려 현장을 웃음바다로 만들었다.


김동건은 이어 "후배들이 아이를 낳으면 대개 돌반지를 주는데, 김주하에게는 황금열쇠를 줬다. 방송도 잘하고 기대가 많았다"라며 각별한 애정을 드러냈다.

김주하는 "그래서 죄송한 마음을 이 자리를 빌려 전한다"라고 조심스럽게 사과했고, 김동건은 "뭘 사과하냐"라고 반응했다. 김주하는 "그 뒤로 연락을 못 드렸다"고 덧붙였다.

김동건은 "이혼이 죄는 아니지 않냐. 이혼하고 나서 나한테 전화를 일절 안 하더라. 그런데 방송에 열중하니까 훨씬 잘하더라. 크게 될 아나운서라고 생각했다"라며 칭찬해 훈훈함을 안겼다. 이어 "그래서 고쳐도 주고 야단도 많이 쳤다. 근데 나중에는 혼자서 잘 키우더라. 그래서 오늘날까지 잘하고 있다. 이제는 너무 커서 나를 맞먹으려고 한다"고 농담을 던져 현장을 유쾌하게 만들었다. 이에 문세윤은 "'네가 나를 감히 게스트로 불러?'인 거냐"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

한편 김주하는 지난 2004년 10월 강씨와 결혼했다. 김주하는 결혼 2년 만인 2006년 첫 아이를 출산했고 둘째 아이의 출산과 육아를 위해 1년8개월여간 휴직했다가 방송에 복귀했다. 그러나 김주하는 남편 강씨의 외도, 폭력 등으로 불화를 겪다 결혼 9년 만인 2013년 이혼 소송을 제기했다. 결국 남편 강씨는 2014년 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았고, 김주하는 이혼 소송을 낸 지 2년 9개월 만인 2016년 6월 이혼 확정 판결을 받았다.

대법원 3부는 "두 사람은 이혼하고, 남편 강씨는 부인 김씨에게 위자료 5,000만원을 지급한다. 김씨는 자신의 명의로 된 재산 27억원 중 10억2,100만원을 강씨에게 재산분할하라"는 원심을 확정했다

