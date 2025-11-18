[오피셜]추신수, '한국인 최초' 경사 ML 명예의 전당 후보 됐다...…

|
[스포츠조선 노재형 기자]추신수가 한국 야구사에 한 획으로 남을 만한 소식을 접했다.
추신수는 콜 해멀스, 라이언 브런, 알렉스 고든, 에드윈 엔카나시온, 호위 켄드릭, 닉 마카키스, 헌터 펜스, 지오 곤잘레스, 맷 켐프, 다니엘 머피, 릭 포셀로와 함께 은퇴 첫 자격 선수 명단에 이름을 올렸다.
기존 자격 유지 선수는 카를로스 벨트란(4년, 70.3%), 앤드류 존스(9년, 66.2%), 체이스 어틀리(3년, 39.8%), 알렉스 로드리게스(5년, 37.1%), 매니 라미레즈(10년, 34.3%) 등 15명이다. 4번째 도전하는 벨트란과 9번째 후보에 나서는 존스가 이번에는 HOF 입성 가능성이 높게 점쳐진다.
한국인 최초의 메이저리거인 박찬호는 1994~2010년까지 17년 동안 아시아 최다인 124승을 거뒀지만, 은퇴 후 5년이 지난 2016년 자격 첫 해에 HOF 투표 대상에는 오르지 못했다. 메이저리그 10년 이상, 은퇴 후 5년이 지나면 무조건 투표 대상이 될 수 있는 것은 아니다. HOF 심사위원회가 따로 평가를 해 투표 용지에 들어갈 선수들을 따로 추린다.
|
MLB.com은 '추신수는 빅리그 16시즌 통산 12.2%의 볼넷 비율을 앞세워 0.377의 출루율을 마크했다. 한국 출신의 좌타자인 그는 그 뿐만이 아니라 파워와 기동력을 바탕으로 20홈런 시즌을 7차례, 20홈런-20도루 시즌을 3차례 달성했다. 2005년 매리너스에서 메이저리그에 데뷔해 2008년 클리블랜드에서 폭발했다. 이후 6시즌 동안 101홈런, 100도루, 타율 0.290, OPS 0.861을 올리며 전성기를 보냈다. 레인저스에서 마지막 7시즌을 보냈고, 2018년 21홈런, OPS+ 114을 올리며 딱 한 번 올스타에 뽑혔다'고 소개했다.
그러나 추신수가 실제 쿠퍼스타운 HOF에 들어갈 가능성은 희박하다. 첫 투표에서 5% 이상의 득표로 내년에도 자격을 유지할 수 있을 지가 관심사다.
|
MLB.com은 '해멀스는 이번에 자격 첫 해를 맞은 선수들 중 헌액 가능성이 가장 높다. 특히 요즘 선발투수의 특징에 대한 투표 기자들의 태도가 계속해서 변하고 있기 때문에 75%를 향해 힘차게 올라갈 수 있다'며 '좌완 선발투수로서 그가 거둔 성적은 우완 펠릭스 에르난데스와 비슷하고, 프랜차이즈 스타로서의 정체성도 유사하다'고 설명했다.
에르난데스가 2010년 사이영상을 수상한 반면 해멀스는 한 번도 해당 상을 받지 못했지만, 월드시리즈 우승과 MVP 경력은 분명 플러스 요소다. 에르난데스는 처음으로 헌액 자격을 얻은 지난해 20.6%의 득표를 얻는데 그쳤다.
이번 BBWAA(전미야구기자협회)의 HOF 투표 결과는 내년 1월 21일 발표된다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com