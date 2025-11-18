김민종, 식당 '무전취식' 소문에 발끈…"저 강남에서 잘살고 있습니다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김민종이 자신을 둘러싼 '무전취식' 논란을 직접 해명했다.
18일 방송된 KBS1 '아침마당' 화요초대석에는 영화 '피렌체'로 할리우드 영화제 3관왕을 거머쥔 주연 김민종, 예지원이 출연했다.
엄지인 아나운서 또한 "민종 오빠의 충격적인 이미지 변신에 모두 놀랐다"고 공감했다.
김민종은 작품을 위해 장발·수염 스타일로 지낸 근황을 전하며 웃픈 일화를 털어놨다. 그는 "화면으로 보면 멋있다고 하시는 분들도 있는데, 실제로는 '요즘 힘들어?'라는 말을 많이 들었다"며 "어느 식당에서는 밥값을 안 받으시더라"고 말했다.
이후 '소문만 묻네' 코너에서는 "식당에서 돈을 내지 않고 나간 적 있다"는 루머가 언급됐고, 김민종은 즉시 해명에 나섰다.
그는 "제가 안 내고 나간 게 아니라, 내려고 했는데 식당 어머님이 끝까지 안 받으셨다"고 설명했다.
이어 "예전에 '미운 우리 새끼'에서 양평 컨테이너 하우스에서 사는 모습이 방송됐는데, 그게 실제 제 삶인 것처럼 포장됐다"며 "그 방송을 본 식당 어머님이 저를 실제 힘들게 사는 사람으로 오해한 것"이라고 덧붙였다.
그는 당시 상황을 자세히 전하며 "'왜 그렇게 살아… 예전엔 그렇게 핸섬했는데'라며 안쓰럽게 보시더라. 그래서 돈을 내려고 해도 '그냥 가'라며 거절하셨다"고 말했다.
김민종은 "저 건강하게 잘 지내고 있다. 어머님, 저 강남에서 잘살고 있습니다"라며 방송에서 유쾌하게 오해를 풀었다.
