'유광점퍼 오피셜떴다' 소문났던 웰스, LG와 아시아쿼터 계약[공식발표]

[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 이미 알려진대로 지난해 키움 히어로즈에서 단기 대체 외국인 선수로 던졌던 호주 투수 라크란 웰스를 아시아쿼터 선수로 계약했다.
구단은 "라클란 웰스는 안정적인 제구력과 경기운영 능력이 뛰어난 좌완투수로 풍부한 경험까지 갖췄다. 특히 2025시즌에는 KBO리그 대체 외국인 선수로 충분한 경쟁력을 보여주었다. 팀 투수진의 뎁스를 강화하는데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
라클란 웰스는 "꾸준히 상위권에 위치하며, 특히 2025 통합우승을 달성한 LG 트윈스의 일원이 된 것을 영광으로 생각한다. 좋은 동료들과 함께 선의의 경쟁을 통해 2026시즌에도 다시 한번 통합우승을 할 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.
일찌감치 웰스가 LG로 온다는 소문이 돌았고, LG 차명석 단장은 한 야구 유튜브 채널에 출연해 아시아쿼터에 대한 질문에 "메디컬 테스트만 남았다. 통과하면 계약할 것"이라고 말해 인정했다.
LG는 에르난데스의 부상 때 애리조나 전지훈련에서 잠깐 함께 훈련도 했던 코엔 윈을 단기 대체 선수로 데려와 테스트를 했었다. 결과는 엔스보다는 웰스가 더 낫다는 뜻. LG는 일본인 투수도 알아봤으나 LG의 국제 스카우트가 지금 시장에 나와있는 선수 중에선 웰스가 가장 낫다고 해 웰스와 계약에 이르렀다.
LG는 이미 올해 우승을 이끈 오스틴 딘과 요니 치리노스, 앤더스 톨허스트와도 재계약 의사를 통보했고, 몸값 협상을 하고 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com