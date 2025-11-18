'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

기사입력 2025-11-18 00:27


'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오…
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 2회말 무사 2루 박해민이 기습 번트를 대고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 우승한 주장 박해민이 헹가래를 받고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오…
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

[스포츠조선 권인하 기자]야구대표팀 주장으로 일본 도쿄돔에서 1무1패의 선전을 이끈 FA 박해민이 이제 KBO리그 선수로 돌아와 FA 협상에 나선다.

그동안 대표팀에 있어 협상을 하지 못했던 박해민은 18일 차 단장과 FA가 된 이후 처음으로 만나서 협상을 한다. 박해민은 에이전트가 없어 본인이 직접 차 단장과 만나게 된다.

박해민은 지난 2021시즌이 끝난 뒤 LG와 4년 총액 60억원에 계약하고 삼성에서 LG로 이적했었다. 4년 동안 함께 우승을 두차례 만들었고 올시즌은 특히 박해민이 주장을 맡아 팀을 이끌면서 선수들을 하나로 모아 한화 이글스와의 1위 싸움을 이기는데 큰 역할을 했다.

LG에선 이번에 김현수와 박해민이 FA 시장에 나왔다. LG 염경엽 감독은 "구단에서 둘을 잡아주길 바란다"라고 했고 차 단장 역시 둘 다 잡겠다는 의지가 강하지만 둘을 원하는 타 팀이 있어 몸값 경쟁을 할 수밖에 없는 상황이다.

박해민은 월등한 중견수 수비에 올시즌 5번째 도루왕에 오를 정도로 빠른 발을 가지고 있어 공격과 수비 모두 필요한 존재다. 타격도 지난 2년간은 부진한 모습을 보였지만 올시즌엔 타율 2할7푼6리, 3홈런 43타점 80득점으로 건실한 성적을 올렸다.

차 단장은 얼마전 한 야구 유튜브 채널에 나와 박해민과의 협상에 대한 질문에 "박해민 선수의 경우는 타팀의 오퍼가 있다고 들었다. 그런데 생각지도 못한 팀이 오퍼를 했다고 하더라. 얘기가 도는 그 팀은 아니다"라면서 그동안 박해민에게 영입제의를 할만한, 중견수쪽이 약했던 팀들이 아니라고 했다.


'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 9회초 1사 1, 2루 박해민이 안타를 친 후 송지만 코치와 포옹하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전.7대4로 역전승을 거둔 LG 박해민이 감격의 눈물을 흘리고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오…
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 7회초 박해민이 노시환의 플라이를 잡아낸 후 최원영과 이야기를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/
그리고 박해민을 영입하기 위해 달려든 팀은 다름아닌 KT 위즈였다. KT엔 배정대가 중견수로 있다. 배정대는 수비가 좋지만 타격이 최근에 좋지 못하다. 올시즌엔 99경기서 타율 2할4리(240타수 49안타) 2홈런 28타점에 머물렀다.

차 단장의 마음은 둘 다 잡는 것. 혹시나 1명을 놓치게 되면 다른 1명이라도 잡아야 하는 상황이다. 차 단장은 "둘 중 한명을 놓치면 자금에 여유가 생기니까 계약 안한 선수는 반사 이익을 얻을 수도 있다"라고 했다. 처음 주전 중견수로 나섰던 2020년에 타율 2할8푼9리, 154안타 13홈런 65타점으로 커리어 하이를 찍었고 이후엔 2할8푼대의 타율을 기록하지는 못했다. 2할6푼~2할7푼대 정도의 타율을 보이는데 박해민과 비교하면 박해민이 더 낫다는 결론이 나온다.


박해민은 16일 일본과의 2차 평가전을 마친 뒤 취재진을 만나 FA에 대해 묻자 "한국에 들어가서 생각을 해야할 것 같다. 지금은 피곤해서 일단 잘 쉬고 한국에 돌아가서 생각해보겠다"라고 했다. 이어 "기사는 잘 보고 있다. 포털사이트에 기사가 올라오더라. 나는 에이전트가 없다. 난 여기(일본)에 있는데 여러 썰이 난무하더라"라며 웃은 박해민은 "한국가면 협상 속도가 붙지 않을까 생각한다"라고 이제 자신의 앞날을 결정하기 위한 협상에 돌입할 것이라고 했다.

박해민의 결정은 어디일까. LG 잔류일까 KT 이적일까. 아니면 또 다른 팀일까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

5.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"레이예스 포기할 용기 있을까?" 김태형 감독의 조심스런 진심, 80억 FA → 14억 美올스타 유격수로?…책임있는 결단이 필요해 [SC초점]

2.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

3.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

4.

야전 '작전참모'로 돌아온 손시헌 QC코치 → "가족 같은 느낌도 있지만 어깨 무겁다"

5.

"한국 축구 안 두렵다" 중국에 박살난 이민성호, 핑계댈 게 없다…'中 양민혁'도 부상으로 못 뛰어

스포츠 많이본뉴스
1.

"레이예스 포기할 용기 있을까?" 김태형 감독의 조심스런 진심, 80억 FA → 14억 美올스타 유격수로?…책임있는 결단이 필요해 [SC초점]

2.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

3.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

4.

야전 '작전참모'로 돌아온 손시헌 QC코치 → "가족 같은 느낌도 있지만 어깨 무겁다"

5.

"한국 축구 안 두렵다" 중국에 박살난 이민성호, 핑계댈 게 없다…'中 양민혁'도 부상으로 못 뛰어

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.