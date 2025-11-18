"벼랑 끝에서 기어올라왔다" 3년 전 '1안타' 치고 퇴출 위기서 이적해…

|
|
|
파워 좋은 외야수로 잠재력을 보여줬지만, 3년 전까지만 해도 앞이 보이지 않았다. 2022년 18경기에 출전해 20타석 19타수 1안타 1볼넷, 타율 0.053을 기록했다. 입단 6년차에 1군에서 시작했는데 치열한 외야 경쟁에서 탈락했다. 개막 한 달 만에 1군 등록이 말소됐다. 그해 7월 23일 한신 타이거즈와 고시엔 원정경기에서 좌완 이토 마사시를 상대로 첫 안타를 때렸다. 2022년 기록한 유일한 안타가 1점 홈런이다.
굳게 닫혀있던 문이 활짝 열렸다. 호소카와를 포함해 총 12명이 새 팀을 찾았다. 이적이 성공으로 이어진 건 아니다. 그중 6명은 1년 만에 방출되거나 육성선수로 떨어졌다. 호소카와는 달랐다.
2025년 11월 17일, 주니치는 호소카와와 연봉 재계약을 발표했다. 지난해보다 3800만엔이 오른 1억3000만(약 12억2500만원)에 사인했다. 현역 드래프트를 거친 선수로는 처음으로 연봉 1억엔을 넘었다. 호소카와는 "벼랑 끝에서 기어올라왔다. 3년 전에 이런 일이 일어날 것이라고
|
등번호 '0'을 단 유니폼으로 갈아입고 딴사람이 됐다. 2023년 140경기에 출전했다. 요코하마에서 6년간 출전한 경기보다 많았다. 그해 '131안타-24홈런-78타점'을 쳤다. 요코하마 2군 선수가 주니치 중심타자로 도약했다. 현역 드래프트 모범사례가 됐다.
반짝 이적 효과가 아니었다. 호소카와는 지난해 143경기 전 게임에 나가 '156안타-23홈런-67타점'을 올렸다.
올해는 부상으로 출전 경기가 줄었다. 지난 5월 초 햄스트링을 다쳐 한 달 반을 빠졌다. 1군에 복귀해 꾸준한 활약을 이어갔다. 108경기에 나가 '92안타-20홈런-58타점'. 홈런이 어려운 투수 친화형 구장 반테린돔(나고야)을 홈으로 쓰면서 '3년 연속 20홈런'을 넘었다. 호소카와는 "내년엔 시즌 내내 뛰면서 팀 우승에 공헌하고 싶다"라고 했다. 2022~2024년 최하위에 그친 주니치는 올해 탈꼴찌에 성공했다.
KBO리그는 19일 2차 드래프트를 진행한다. 10개 구단이 제출한 35인 보호선수 명단에서 제외된 선수가 대상이 된다. 올 시즌 주전 2루수로
|
민창기 기자 huelva@sportschosun.com