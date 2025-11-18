"벼랑 끝에서 기어올라왔다" 3년 전 '1안타' 치고 퇴출 위기서 이적해 3년 연속 20홈런, 연봉 12억원 2차 드래프트 신화[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-11-18 08:50


주니치의 중심타자 호소카와. 2023년 요코하마에서 주니치로 이적해 잠재력을 터트렸다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

호소카와는 지난 7월 요미우리전 9회 역전 3점 홈런을 터트렸다. 상대 투수가 지난겨울 주니치에서 요미우리로 이적한 마무리 마르티네즈였다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

역전 3점 홈런을 친 호소카와를 주니치 선수들이 격하게 축하해주고 있다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

파워 좋은 외야수로 잠재력을 보여줬지만, 3년 전까지만 해도 앞이 보이지 않았다. 2022년 18경기에 출전해 20타석 19타수 1안타 1볼넷, 타율 0.053을 기록했다. 입단 6년차에 1군에서 시작했는데 치열한 외야 경쟁에서 탈락했다. 개막 한 달 만에 1군 등록이 말소됐다. 그해 7월 23일 한신 타이거즈와 고시엔 원정경기에서 좌완 이토 마사시를 상대로 첫 안타를 때렸다. 2022년 기록한 유일한 안타가 1점 홈런이다.

2017년 신인 5지명으로 요코하마 베이스타즈에 입단해 2022년까지 123경기에 나갔다. 6시즌 동안 타율 0.201(204타수 41안타), 6홈런, 19타점을 기록했다. 방출 통보를 받아도 이상하지 않은 성적이다. 존재감 없는 프로선수에게 정해진 길은 하나뿐이다. 퇴출이다. 호소카와 세이야(27)는 3년 전을 돌아보며 "벼랑 끝에 몰렸다"라고 했다.

2022년 12월 9일, 소속팀에서 출전 기회를 얻지 못하는 선수들을 위해 도입한 현역 드래프트 회의가 처음 열렸다. KBO리그 2차 드래프트같은 제도다. 주니치 드래곤즈가 호소카와를 지명했다.

굳게 닫혀있던 문이 활짝 열렸다. 호소카와를 포함해 총 12명이 새 팀을 찾았다. 이적이 성공으로 이어진 건 아니다. 그중 6명은 1년 만에 방출되거나 육성선수로 떨어졌다. 호소카와는 달랐다.

2025년 11월 17일, 주니치는 호소카와와 연봉 재계약을 발표했다. 지난해보다 3800만엔이 오른 1억3000만(약 12억2500만원)에 사인했다. 현역 드래프트를 거친 선수로는 처음으로 연봉 1억엔을 넘었다. 호소카와는 "벼랑 끝에서 기어올라왔다. 3년 전에 이런 일이 일어날 것이라고
호소카와는 2차 드래프트를 통해 이적한 후 3년 연속 20홈런 이상을 기록했다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS
상상하지 못했다"라고 했다. 그는 이어 "요코하마 시절부터 포기하지 않고 훈련하기를 잘했다는 생각이 든다"라고 했다.

3년 전 연봉 990만엔(약 9300만원)을 받고 새 출발 했다. 2022년 1040만엔에서 50만엔이 깎였다. 주니치 이적 후 성적에 따라 연봉이 치솟았다. 2024년 4500만엔을 찍었다. 4배 넘게 점프했다. 지난해 또 2배가 올랐다.

등번호 '0'을 단 유니폼으로 갈아입고 딴사람이 됐다. 2023년 140경기에 출전했다. 요코하마에서 6년간 출전한 경기보다 많았다. 그해 '131안타-24홈런-78타점'을 쳤다. 요코하마 2군 선수가 주니치 중심타자로 도약했다. 현역 드래프트 모범사례가 됐다.

반짝 이적 효과가 아니었다. 호소카와는 지난해 143경기 전 게임에 나가 '156안타-23홈런-67타점'을 올렸다.


올해는 부상으로 출전 경기가 줄었다. 지난 5월 초 햄스트링을 다쳐 한 달 반을 빠졌다. 1군에 복귀해 꾸준한 활약을 이어갔다. 108경기에 나가 '92안타-20홈런-58타점'. 홈런이 어려운 투수 친화형 구장 반테린돔(나고야)을 홈으로 쓰면서 '3년 연속 20홈런'을 넘었다. 호소카와는 "내년엔 시즌 내내 뛰면서 팀 우승에 공헌하고 싶다"라고 했다. 2022~2024년 최하위에 그친 주니치는 올해 탈꼴찌에 성공했다.

KBO리그는 19일 2차 드래프트를 진행한다. 10개 구단이 제출한 35인 보호선수 명단에서 제외된 선수가 대상이 된다. 올 시즌 주전 2루수로
10월 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 한국시리즈 5차전. 3회초 무사에서 신민재가 안타를 친 후 세리머니를 하고 있다. 대전=정재근 기자
LG 트윈스 통합 우승에 기여한 신민재가 2차 드래프트 출신이다. 신민재는 두산 베어스에 육성선수로 입단했다가 2017년 11월 열린 2차 드래프트를 통해 트윈스 선수가 됐다. 신민재는 지난 주말 도쿄돔에서 열린 일본과 두 차례 평가전에서 4안타를 때렸다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

