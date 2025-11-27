마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

최종수정 2025-11-27 00:52

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 …
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 9회초 오승환이 등판하자 KIA 최형우가 대타로 나와 삼진을 당한 후 포옹하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

[스포츠조선 정현석 기자]'타격장인' 최형우의 거취를 둘러싼 설왕설래가 점입가경이다.

당연히 원 소속팀 KIA 타이거즈가 잡을 줄 알았다. 하지만 협상은 생각보다 길어졌다.

눈높이가 달랐다. KIA가 제시한 조건이 최형우를 선뜻 만족시키지 못했다.

그 사이 삼성 라이온즈가 적극 참전했다. 최형우의 친정팀이자 1년 전 KIA와 한국시리즈에서 맞붙었던 달빛동맹 팀.

내년 시즌 어쩌면 다시 한국시리즈에서 맞붙을 수도 있는 두 팀이다. 최형우가 1년 후 가을무대에서 어느 팀 유니폼을 입고 뛰느냐가 걸린 흥미로운 스토브리그 쟁탈전.

수면 아래서 추진중이던 '삼성 참전' 소식이 주 초부터 슬금슬금 알려졌다. 급기야 '3년 30억원' 규모의 삼성행 확정적 보도까지 나왔다.

KIA, 삼성 모두 당황했다. 양 구단과 에이전시 모두 즉각 부인했다.

최형우의 거취는 결국 두 팀 중 하나가 되겠지만 적어도 26일까지는 결정되지 않은 것이 사실이다. 아직은 '양 구단과 협상 중'이다. 구체적 조건도 정리되지 않았다.
마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 …
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 9회초 오승환이 등판하자 최형우가 대타로 나와 인사하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 …
29일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. 최형우가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.29/
진짜 놀라운 사실은 최형우의 예상을 뛰어넘는 존재감이다.


1983년 생. 삼성 라이온즈 오승환과 두산 베어스 고효준의 방출로 복귀가 없다면, 최형우는 내년 시즌 리그 최고령 선수로 등극하게 된다. 불혹을 훌쩍 넘긴 FA 타자에게 복수의 경쟁팀이 붙었다는 사실 자체가 놀라울 따름이다.

최형우는 올시즌 집단 부상과 부진 등으로 헐거워진 KIA 타선의 중심이었다.

133경기 0.307의 타율과 24홈런, 86타점. 장타율 0.529, 출루율 0.399로 OPS가 0.928에 달한다, 마흔둘 타자가 기록했다고 믿기지 않는 수치다.

상대 투수가 위기에서 가장 만나기 싫은 타자가 바로 최형우였다. 위즈덤 나성범 김도영 등 쟁쟁한 KIA 스타플레이어 모두 여러기지 이유와 측면에서 올시즌 최형우의 존재감을 뛰어넘지 못했다.
마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 …
삼성 시절이던 2016년 고척돔에서 우중월 솔로포를 날리는 최형우. 스포츠조선DB
소속팀 KIA로선 무조건 잡아야 할 FA였다. 다만, 나이가 많으니 안전장치를 마련하고 싶었다.

단독입찰이 예상됐지만, 놀랍게도 경쟁팀이 붙었다. 이적 명분이 있는 친정팀 삼성이었다. 아무리 보상선수가 없는 C등급 FA라 할지라도 최형우의 올시즌 연봉은 무려 10억원. 보상규모가 150%인 15억원이다. 삼성이 레전드 스타를 원대복귀 시키려면 'FA 총액 + 15억원'을 지불해야 한다. 원 소속팀 KIA와의 경쟁이 결코 쉽지 않은 상황. 그럼에도 삼성은 참전을 결심했다. 충분히 투자가치가 있고 승산도 있다고 봤다. 그만큼 최형우의 가치를 높게 평가한 셈. 마흔셋 내년시즌, 마흔넷 내후년 시즌도 건재할 거란 판단이다. 최형우가 대단하다고 밖에 설명할 수 없는 대목.

다만, 15억원의 보상금을 지불해야 하는 삼성으로서는 KIA가 제시한 조건을 훌쩍 뛰어넘는 엄청난 거액을 투자할 수는 없는 상황.

일단 본의 아니게 삼성의 참전 의지가 만천하에 공개된 만큼 최형우 거취는 새로운 국면을 맞을 전망이다. KIA의 안전장치와 삼성의 베팅한도 그 중간 어디쯤에서 마흔둘 타격장인의 거취가 곧 결정될 전망이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

2.

[공식]"퇴물 연예인, 1억 땡길 수 있대"…최정원, 상간남 누명 벗고 A씨 녹취록 공개

3.

박소현, 건망증 악화 고백 "더 안 좋아져..한 달 전 소개팅男도 기억 못 해"

4.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

5.

김용림 "故남일우, 나 몰래 후배에 4억 빌려주고 병까지 났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 김재환 방출 대충격! B등급 10억 연봉 FA, 보상 물거품. 4년전 '별건' 계약의 실체

2.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

3.

[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다

4.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

5.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 김재환 방출 대충격! B등급 10억 연봉 FA, 보상 물거품. 4년전 '별건' 계약의 실체

2.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

3.

[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다

4.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

5.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.