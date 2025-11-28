'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]
|26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 투구하고 있는 한화 한승혁. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/
[스포츠조선 김용 기자] 강백호의 보상 선수는 한승혁이었다.
KT 위즈는 28일 FA로 이적한 강백호의 보상 선수로 투수 한승혁을 지명했다고 발표했다.
KT 소속이던 강백호는 FA 자격을 얻어 한화 이글스와 4년 총액 100억원 계약을 체결했다. 강백호는 FA A등급으로, 강백호를 영입한 한화는 KT에 보호 선수 20인 외 보상 선수 1명과 전년도 연봉 200%를 넘겨줘야 했다. 연봉만 300% 옵션도 있지만 KT가 선수를 두고 이 안을 선택할 가능성은 없었다.
KT는 26일 한화로부터 보호 선수 명단을 넘겨받았다. 그리고 장고 끝에 필승조로 1이닝을 책임질 수 있는 한승혁을 최종 선택했다.
힌승혁은 2011년 KIA 타이거즈에 1라운드로 입단해 프로 12시즌 통산 390경기에 등판해 574⅓이닝 26승 35패 55홀드 502탈삼진 평균자책점 5.39를 기록했으며, 올시즌에는 71경기 64이닝 3승 3패 16홀드 평균자책점 2.25의 성적으로 한화 불펜을 이끌었다.
입단 초기에는 파이어볼러 유망주로 각광을 받았지만, 프로에서 제구 난조로 인해 자리를 잡지 못했다. 하지만 지난 시즌 한화에서 영점을 잡으며 70경기를 소화했고, 19홀드를 기록하며 새로운 필승조로 자리잡았다. 올해 그 상승세를 이어가며 이제는 믿고 보는 불펜으로 자리매김했다. 평균자책점이 2점대로 떨어진 부분을 KT는 그냥 지나칠 수 없었다.
KT 나도현 단장은 "투수진 뎁스 강화를 위한 영입"이라며 "최고 구속 154km의 위력적인 직구와 변화구에 강점을 지닌 즉시전력감으로 기존 투수 자원과의 시너지를 낼 것으로 기대한다"고 지명 이유를 밝혔다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com
