이서진 "신세계 정유경 회장과 어릴 때부터 절친, 딸 애니 태어난 것도 봤다"(비서진)
[스포츠조선 김소희 기자] 혼성 그룹 올데이 프로젝트의 애니가 배우 이서진과의 뜻밖의 인연을 공개했다.
28일 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 비서진' 측은 "'나 초등학교 때부터 알았어!' 이서진, 애니 태어나기 전부터 이어진 뜻밖의 인연★"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.
이날 이서진과 김광규는 올데이 프로젝트의 일일 매니저로 변신해 멤버들의 하루 일과를 도왔다.
애니는 이서진을 만나자마자 "제리(이서진) 님 얼굴에 흉터 있는 거 아냐? 그거 우리 집 쇼파에서 주무시다가 떨어져서 생긴 거다"라며 웃음을 보였다.
이에 이서진은 "애니 엄마는 출장 중이어서 없고, 애니 아빠랑 둘이 술을 마시다가 '잔다' 하고 잠들었는데, 아침에 일어나 보니 아빠가 '형 얼굴 왜 이래?'라고 하더라. 얼굴에 피가 났다"고 당시를 회상했다. 이어 "서윤이도 있었다"라며 애니의 본명을 언급해 친근함을 드러냈다.
우찬이 "애니 아빠와 어릴 때부터 친구였냐"고 묻자, 이서진은 "내가 대학생 때 애니 아빠가 고등학생이었다. 애니 엄마는 나 초등학교 때부터 알았다"고 답했다. 이에 우찬이 "그럼 서윤(애니)이 거의 태어나기 전부터 아신 거네"라고 감탄하자, 이서진은 "맞다. 어릴 때부터 알았다"고 덧붙였다.
또한 이서진은 애니 아버지에 대해 "어릴 때부터 공부도 잘하고, 관심 있는 것도 많았다. 기타도 치는데, 내가 좋아하는 기타리스트와 같은 기타를 선물로 줬다"며 자랑했다. 이어 "애니 아빠랑 이야기하면 정말 재밌다. 아는 게 많다"고 칭찬하며 미소를 지었다.
한편, 애니는 이명희 신세계 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀다.
