한혜진, 500평 홍천 별장서 '초특급 파티'..야외 지쿠지→드레스까지 초호화(미우새)

기사입력 2025-11-28 10:51


한혜진, 500평 홍천 별장서 '초특급 파티'..야외 지쿠지→드레스까지 …

[스포츠조선 김소희 기자] 한혜진 별장에 정영주, 조현아가 뜬다.

30일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 최초로 '미우새 딸'들이 첫 정모를 가지는 모습이 그려진다.

한혜진의 홍천 별장에 한혜진, 정영주, 조현아가 모였다. 바로 '제1회 미우새 딸 모임'이 개최된 것. 세 사람은 첫 모임인 만큼 화려한 드레스를 입고 모여 시선을 모았다. 특히나 화려함 끝판왕 정영주는 눈을 떼지 못할 초특급 드레스를 선보여 환호를 자아냈다. 세 사람은 끝없는 포토타임을 가진 후 바로 편한 옷으로 환복해 게장 먹방을 선보여 여자들이라면 공감할 모습으로 웃음을 자아냈다. 이어 세 사람은 모두 무당 팔자라는 얘기를 한 번씩 들어봤다며 서로의 남다른 촉에 공감했다. 특히 정영주는 남다른 촉으로 절친한 친구의 사기를 알아챈 적이 있다고 밝혔다고 해 궁금증을 자아낸다.

세 사람은 야외 자쿠지에 모여 앉아 파티를 이어갔다. 그러던 중 정영주가 깜짝 손님으로 친한 남사친을 불렀다고 밝혀 이목을 집중시켰다. 이에 "어떻게 그냥 남사친이 홍천까지 오냐", "우리가 빠져줘야 하는 거 아니냐"라며 홍천까지 정영주를 위해 온다는 남사친의 정체에 의문이 제기됐다. 지켜보던 정영주 母 또한 딸의 남사친의 정체에 눈을 떼지 못했다는 후문이다. 또한 정영주는 사실 이 남사친이 자신의 전남편과 똑 닮았다고 밝혀 궁금증을 더욱 증폭시켰다.

이어 정영주는 처음 본 남자와 영화 같은 키스를 나눈 적이 있다며 '0초 키스' 일화를 전해 모두가 놀라움을 감추지 못했다. 정영주의 화려한 20대 이야기를 들은 한혜진은 "인생 헛살았다"라며 아쉬움(?)을 드러내기도 했다. 과연 정영주가 처음 본 남자와 키스하게 된 사연은 무엇일지, 처음 모인 미우새 딸들의 특급 케미는
30일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 홍진경, 종갓집 며느리였다 "1년에 4번 제사..시집가자마자 물려받아"

2.

'유동근♥' 전인화 "시母 30년 모셔..딸집에 한번도 안가더라"

3.

강부자♥이묵원, 결혼 58년 만에 중대 결심 "40년 거주 청담동家 떠난다, 이사 예정"(숙스러운)

4.

'박수홍♥' 김다예, 마약·스폰서 루머에 원형탈모까지…"父, 스트레스로 실명 수술"

5.

윤은혜, '커피프린스'로 인생역전…"군대 간 공유 덕분에 2년간 광고 쏟아졌다"

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 홍진경, 종갓집 며느리였다 "1년에 4번 제사..시집가자마자 물려받아"

2.

'유동근♥' 전인화 "시母 30년 모셔..딸집에 한번도 안가더라"

3.

강부자♥이묵원, 결혼 58년 만에 중대 결심 "40년 거주 청담동家 떠난다, 이사 예정"(숙스러운)

4.

'박수홍♥' 김다예, 마약·스폰서 루머에 원형탈모까지…"父, 스트레스로 실명 수술"

5.

윤은혜, '커피프린스'로 인생역전…"군대 간 공유 덕분에 2년간 광고 쏟아졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 아이 임신했다" 검찰, '3억 갈취' 협박女 징역 5년 구형…비공개 증인 출석, 죄질 불량→선처 호소

2.

운동 그만둬도 행복한 '악성 계약'의 수혜자들, 거의 보라스 고객[스조산책 MLB]

3.

"완벽한 경기였다" 토트넘 전 승리에 진심만족한 엔리케 PSG 감독, 이러면 이강인은 조커 확정각이다

4.

"와, 일본은 다 계획이 있구나" J리그, 삿포로 등 설국에 460억 지원금 쏜다…2026년 추춘제 준비 착착

5.

"손흥민처럼 떠났어야" 'BBC' 공식 확인! 슬롯 경질 'NO'→문제는 떨어진 살라의 폼…72년 만의 굴욕, '이집트 왕' 직격탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.