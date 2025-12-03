오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 …

FA 거포 카일 슈와버를 놓고 최소 5개팀이 경쟁을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 지난 10월 LA 다저스와의 디비전시리즈 3차전서 4회 우월 솔로홈런을 때리고 있는 슈와버. UPI연합뉴스
오타니 쇼헤이가 지난 9월 17일(한국시각) 필라델피아 필리스와의 홈경기에서 8회말 시즌 50호 홈런을 터뜨린 뒤 배트플립을 하고 있다. Imagn Images연합뉴스
[스포츠조선 노재형 기자]홈런왕 카일 슈와버를 놓고 쟁탈전이 뜨겁게 펼쳐지고 있다. 최소 5개팀이 직간접적으로 슈와버에 적극적인 관심을 표명한 것으로 알려졌다.
현지 매체들 보도를 종합하면 원소속팀 필라델피아 필리스를 비롯해 뉴욕 메츠, 보스턴 레드삭스, 볼티모어 오리올스, 신시내티 레즈가 각축을 벌이고 있는 형국이다.
MLB.com은 2일(한국시각) '슈와버 시장이 후끈 달아오르고 있다. 그가 NL 동부에 남게 될까?'라는 제목의 기사에서 이들 5팀이 슈와버를 영입하려는 배경과 그 가능성을 조명했다.
필라델피아는 슈와버가 전력의 주축이기 때문에 일찌감치 재계약 방침을 정했다. 올시즌 162경기에 모두 출전해 타율 0.240, 56홈런, 132타점, 111득점, OPS 0.928를 마크한 슈와버는 NL MVP 경쟁에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이에 밀렸지만, NL 홈런과 타점 타이틀을 석권하며 팀을 NL 동부지구 우승으로 이끌었다.
카일 슈와버. Imagn Images연합뉴스
하지만 슈와버와 필라델피아가 계약을 향해 순항하고 있다는 소식은 아직 없다. 아무래도 윈터미팅을 즈음해 협상이 본격화할 것으로 보인다. 올해 메이저리그 윈터미팅은 오는 8~11일 플로리다주 올랜도에서 열린다.
필라델피아 못지 않게 슈와버에 눈독을 들이는 팀은 메츠다. ESPN 제프 파산 기자는 '메츠가 슈와버 쟁탈전에 뛰어들었다. 논리적으로 봐도 그는 메츠에 잘 어울린다'며 '피트 알론소가 옵트아웃을 해 FA가 됐고, 팀내 최고의 좌타자인 브랜든 니모가 텍사스 레인저스로 트레이드됐다. 지명타자 역시 기존 스탈링 마르테가 FA가 되면서 비어있는 상황'이라고 전했다.
다시 말해 알론소가 떠날 경우 슈와버를 반드시 잡아야 한다는 소리다. 하지만 같은 값이면 메츠로서는 알론소와 재계약하는 것이 이상적이다. 메츠 구단 통산 최다 홈런의 주인공이며 뉴욕 팬들의 절대적인 응원을 받고 있기 때문이다. 게다가 알론소가 떠난다고 해도 메츠는 드래프트 지명권을 보상으로 받을 수 없다. 알론소는 이미 지난해 FA가 됐을 때 메츠의 퀄리파잉 오퍼를 제안받고 거부한 바 있다. 메츠로서는 알론소를 주저앉히는 걸 우선으로 삼을 공산이 크다.