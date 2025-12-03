오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 무려 5팀 쟁탈전, 그런데 동부 일색 SF가 없네

기사입력 2025-12-03 07:17


오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 …
FA 거포 카일 슈와버를 놓고 최소 5개팀이 경쟁을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 지난 10월 LA 다저스와의 디비전시리즈 3차전서 4회 우월 솔로홈런을 때리고 있는 슈와버. UPI연합뉴스

오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 …
오타니 쇼헤이가 지난 9월 17일(한국시각) 필라델피아 필리스와의 홈경기에서 8회말 시즌 50호 홈런을 터뜨린 뒤 배트플립을 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]홈런왕 카일 슈와버를 놓고 쟁탈전이 뜨겁게 펼쳐지고 있다. 최소 5개팀이 직간접적으로 슈와버에 적극적인 관심을 표명한 것으로 알려졌다.

현지 매체들 보도를 종합하면 원소속팀 필라델피아 필리스를 비롯해 뉴욕 메츠, 보스턴 레드삭스, 볼티모어 오리올스, 신시내티 레즈가 각축을 벌이고 있는 형국이다.

MLB.com은 2일(한국시각) '슈와버 시장이 후끈 달아오르고 있다. 그가 NL 동부에 남게 될까?'라는 제목의 기사에서 이들 5팀이 슈와버를 영입하려는 배경과 그 가능성을 조명했다.

필라델피아는 슈와버가 전력의 주축이기 때문에 일찌감치 재계약 방침을 정했다. 올시즌 162경기에 모두 출전해 타율 0.240, 56홈런, 132타점, 111득점, OPS 0.928를 마크한 슈와버는 NL MVP 경쟁에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이에 밀렸지만, NL 홈런과 타점 타이틀을 석권하며 팀을 NL 동부지구 우승으로 이끌었다.


오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 …
카일 슈와버. Imagn Images연합뉴스
하지만 슈와버와 필라델피아가 계약을 향해 순항하고 있다는 소식은 아직 없다. 아무래도 윈터미팅을 즈음해 협상이 본격화할 것으로 보인다. 올해 메이저리그 윈터미팅은 오는 8~11일 플로리다주 올랜도에서 열린다.

필라델피아 못지 않게 슈와버에 눈독을 들이는 팀은 메츠다. ESPN 제프 파산 기자는 '메츠가 슈와버 쟁탈전에 뛰어들었다. 논리적으로 봐도 그는 메츠에 잘 어울린다'며 '피트 알론소가 옵트아웃을 해 FA가 됐고, 팀내 최고의 좌타자인 브랜든 니모가 텍사스 레인저스로 트레이드됐다. 지명타자 역시 기존 스탈링 마르테가 FA가 되면서 비어있는 상황'이라고 전했다.

다시 말해 알론소가 떠날 경우 슈와버를 반드시 잡아야 한다는 소리다. 하지만 같은 값이면 메츠로서는 알론소와 재계약하는 것이 이상적이다. 메츠 구단 통산 최다 홈런의 주인공이며 뉴욕 팬들의 절대적인 응원을 받고 있기 때문이다. 게다가 알론소가 떠난다고 해도 메츠는 드래프트 지명권을 보상으로 받을 수 없다. 알론소는 이미 지난해 FA가 됐을 때 메츠의 퀄리파잉 오퍼를 제안받고 거부한 바 있다. 메츠로서는 알론소를 주저앉히는 걸 우선으로 삼을 공산이 크다.

어쨌든 필라델피아와 메츠가 경합을 벌인다면 슈와버의 몸값은 가파르게 상승할 수밖에 없다.


오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 …
카일 슈와버는 올시즌 NL 홈런왕과 타점왕에 올랐으나, MVP 투표에서는 오타니 쇼헤이에 크게 밀렸다. AP연합뉴스

오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 …
카일 슈와버. Imagn Images연합뉴스

보스턴은 알렉스 브레그먼이 FA가 돼 중심타선을 보강할 필요가 있다. MLB 네트워크 존 헤이먼 기자에 따르면 보스턴이 슈와버에 적극적인 오퍼에 나설 것이라고 내다봤다. 보스턴의 선택지는 3가지다. 브레그먼과 재계약하거나, 알론소 또는 슈와버를 영입하는 것이다.

볼티모어의 경우 LA 에인절스 외야수 테일러 워드를 트레이드로 데려온데 이어 FA 마무리 라이언 헬슬리와 2년 2800만달러에 계약하는 등 이번 오프시즌 대대적인 전력보강에 들어간 모양새다. 올시즌 AL 동부지구 최하위로 추락한 만큼 타선 강화를 위해 슈와버 영입을 적극 검토 중인 것으로 알려졌다.

신시내티는 슈와버의 고향인 오하이오주 미들타운서 가까워 유력 행선지로 거론되는 것이다. 신시내티 구단은 FA 시장에서 선수 한 명에 6400만달러 이상을 투자한 적이 없지만, 올해 포스트시즌에 진출한 만큼 공격적인 투자로 전력 향상을 도모할 가능성이 높다.

어느 팀이 됐든 슈와버의 거취는 윈터미팅 기간 또는 이전에 결정될 것이라는 전망이 지배적이다. 파산 기자는 '윈터미팅 종료까지 슈와버와 계약한 팀이 없다면 매우 놀랄 일'이라고 내다봤다. 다만 거포 영입이 시급한 샌프란시스코 자이언츠가 이 리스트에 없다는 게 의아하다.

슈와버의 계약 규모에 대해 디 애슬레틱은 5년 1억6000만달러(6년 1억8200만달러), MLBTR은 5년 1억3500만달러, ESPN은 4년 1억2800만달러(4년 1억1000만달러), 팬그래프스는 3년 1억500만달러, CBS스포츠는 4년 1억400만달러를 각각 예상했다.


오타니를 이긴 홈런왕 도대체 얼마를 받으려나? PHI-NYm-BOS 등 …
애런 저지는 2022년 62홈런을 터뜨린 뒤 9년 3억6000만달러에 FA 재계약했다. AP연합뉴스
당해 시즌 홈런왕에 오른 뒤 FA가 돼 대박을 터뜨린 대표적인 예가 오타니와 애런 저지다. 오타니는 2023년 44홈런을 때려 AL 홈런 1위에 올라 10년 7억달러에 다저스로 ?グ弱? 저지는 2022년 AL 한 시즌 최다인 62홈런을 때린 뒤 9년 3억6000만달러에 뉴욕 양키스와 재계약했다.

2015년 홈런왕 크리스 데이비스도 그해 말 7년 1억6100만달러의 대박을 내고 볼티모어에 잔류했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘이경실 딸’ 손수아, 난리난 전신 금가루 화보 비하인드…‘반짝이 후유증’

2.

김숙, 전남편 결혼식서 ♥구본승 향한 돌발 발언..."제 짝을 찾습니다" ('김숙티비')

3.

[SC이슈] 성추행 부인했던 유재환, 벌금 500만 원에 40시간 성폭력 치료 프로그램 이수 명령

4.

박봄, 정서 불안 반박하더니...4개월 만에 돌아오나 "기다리는가? 나도♥"

5.

'칼 단발→긴 머리' 박지성♥김민지, 10살 딸 폭풍성장 근황 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

'뭐라고 588억원? KBO리그 버프 제대로 받았다' 천정부지로 치솟는 폰세의 주가, 최소 3000만달러 이상+샌디에이고 급관심

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

48억 아끼고, 보상 선수까지 대박나면 '핵이득' 아닌가...한승혁 '초대박' 기쁨은 잠시뿐

4.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

5.

실바 혼자로는 2위는 힘들다. 이영택 감독 "아프다는 선수를 억지로 시킬수는 없지 않나"

스포츠 많이본뉴스
1.

'뭐라고 588억원? KBO리그 버프 제대로 받았다' 천정부지로 치솟는 폰세의 주가, 최소 3000만달러 이상+샌디에이고 급관심

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

48억 아끼고, 보상 선수까지 대박나면 '핵이득' 아닌가...한승혁 '초대박' 기쁨은 잠시뿐

4.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

5.

실바 혼자로는 2위는 힘들다. 이영택 감독 "아프다는 선수를 억지로 시킬수는 없지 않나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.