48억 최원준 보상선수 떴다!…NC, 내야수 윤준혁 지명 "공·수·주 전…

48억 최원준 보상선수 떴다!…NC, 내야수 윤준혁 지명 "공·수·주 전반에서 활용도가 높은 선수" [공식발표]

기사입력 2025-12-03 17:43


27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 타격하는 KT 윤준혁. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.04.27/

5월 1일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 KT의 경기. 타격하는 KT 윤준혁. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.05.01/

[스포츠조선 이종서 기자] NC 다이노스의 보상 선수는 '내야수'였다.

NC는 3일 FA 외야수 최원준의 보상 선수로 내야수 윤준혁(24)을 지명했다.

KT는 지난달 25일 최원준과 4년 총액 48억원(계약금 22억원, 연봉 20억원, 인센티브 6억원)에 FA 계약을 했다.

FA 등급이 A였던 최원준이 이적하면서 원소속팀 NC는 보호선수 20인 외 1명과 전년도 연봉 200% 또는 최원준의 전년도 연봉 300%를 내줘야했다.

최원준이 떠나면서 외야수에 공백이 생긴 만큼, 외야수 지명 혹은 투수 지명에 대한 시선이 많았다. 그러나 NC는 내야수 보강을 택했다.


최원준(왼쪽)과 나도현 KT 단장. 사진제공=KT 위즈
충암고를 졸업한 윤준혁은 2020년 신인드래프트 2차 4라운드(전체 32순위)로 KT에 입단했다.

입단 후 1군 데뷔없이 군 복무를 한 윤준혁은 지난해부터 두각을 나타내기 시작했다.

2024년 처음 1군 엔트리에 콜업된 뒤 13경기에 나와 타율 1할7푼6리를 기록했다. 퓨처스리그에서는 63경기에서 타율 3할4푼5리 6홈런 19도루 OPS(장타율+출루율) 0.929를 기록하며 기대를 높였다.


지난해 활약을 발판으로 올해 본격적으로 1군을 목표로 준비했다. 특히나 수비 강화를 위해 호주 캠프에서 '스페셜조'로 독한 훈련을 소화하기도 했다. 주 포지션이었던 3루와 더불어 1루수와 유격수 연습까지 했다.

1군에서 조금 더 출전 시간을 늘렸지만, FA 허경민이 오면서 확실하게 자리를 잡기에는 역부족이었다. 올해는 28경기에 나와 타율 5푼9리를 기록했다. 비록 1군에서 확실히 정착에는 하지 못했지만, 퓨처스리그에서 62경기 출전해 타율 3할1푼8리 5홈런 OPS(장타율+출루율) 0.859을 기록하며 성장세를 증명하기도 했다.

임선남 NC 다이노스 단장은 "윤준혁 선수는 선구안과 컨택 능력이 우수하고, 타구 스피드 등 파워도 준수해 좋은 타자로 성장할 수 있는 자질을 고루 갖추고 있다. 주 포지션은 3루수이지만 군 전역 이후인 2024시즌부터는 유격수로도 꾸준히 기용됐고, 최근 외야수로서도 충분한 가능성을 보인 것으로 확인했다. 공·수·주 전반에서 활용도가 높은 선수로 팀 전력에 보탬이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


9일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 시범경기. 6회말 1사 만루 KT 윤준혁이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.03.09/

