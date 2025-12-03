36세에 첫 대표팀 발탁 감격, 그런데 또 뽑혔다...왜 유망주 조형우 …

2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 2회말 1사 3루 최재훈이 1타점 희생플라이 후 미소 짓고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/
[스포츠조선 김용 기자] 왜 또 최재훈인가.
KBO는 3일 내년 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 국가대표팀 1차 전지훈련에 참가할 국내 선수 명단을 확정, 발표했다.
대표팀은 1월9일부터 사이판에서 1차 캠프를 차리고 WBC에 대비한다. 2차 오키나와 훈련을 실시한 뒤 WBC 본 대회에 출전한다.
대표팀은 이미 한국시리즈 종료 후 체코, 일본과 두 차례씩 평가전을 치렀다. 그 때 엔트리와 이번 1차 캠프 명단을 보면 차이가 있다.
포수진에도 변화가 있다. 평가전 때는 박동원(LG) 최재훈(한화) 조형우(SSG) 3인 체제였다. 그런데 이번 1차 캠프에서는 조형우가 탈락하고 두 사람만 생존했다.
시사하는 바가 있다. 대표팀 류지현 감독은 박동원을 주전 포수로 생각하고 있다. 이는 이미 여러차례 인터뷰를 통해 알린 사실. 백업도 중요하다. 최근 대표팀을 젊은 선수 기조였다. 평가전 때도 그랬다. 하지만 평가전을 치러본 후 류 감독의 생각이 조금은 바뀐 듯 하다.
포수에서도 그걸 읽을 수 있다. 최재훈은 이번 평가전 소집이 자신의 생애 첫 대표팀 발탁이었다. 방망이 힘은 조금 떨어지지만 수비 안정성만큼은 리그에서도 인정받는 선수. 양의지(두산) 강민호(삼성) 등이 이제 국가대표로 뛰기에는 너무 나이가 많은 가운데 최재훈은 안정적인 픽이 될 수 있었다. 세대 교체도 좋지만, 일단 최재훈의 안정감이 조형우의 패기에 앞섰다는 증거다. 이번 캠프 소집에서는 포수가 3명까지 필요하지 않다는 게 류 감독의 생각이었다.
물론 마지막 변수는 있다. 김형준(NC)이다. 김형준은 포스트시즌을 치르다 왼 손바닥 골절상을 당했다. 수술대에 올랐다. 하필 공을 받는 왼손이다. 1월 캠프에서 정상적으로 공을 받을 수 없다. 그러니 캠프에 갈 수도 없었다.
하지만 김형준은 누구나 인정하는 차세대 대표팀 안방마님이다. 부상만 없다면 당연히 뽑혔을 선수. 만약 오키나와 2차 캠프나 본선을 앞두고 컨디션이 100% 올라온다면 김형준이 최재훈의 자리를 넘볼 수 있다. 하지만 부상 회복이라는 게 어떻게 될지 알 수 없기에 일단 최재훈이 WBC에 갈 수 있다는 마음으로 준비를 해야할 듯 하다.