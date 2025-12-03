'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택…

9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 김서현이 등판해 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/
[스포츠조선 김용 기자] 김서현 대체자는 유영찬 왜?
KBO는 3일 내년 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 국가대표팀 1차 전지훈련에 참가할 국내 선수 명단을 확정, 발표했다. 총 29명의 선수가 영광을 안았다. 이 선수들이 주축이 돼 해외파 선수들이 합해져 최종 30인 엔트리가 만들어진다.
대표팀은 1월9일부터 사이판에서 1차 캠프를 차리고 WBC에 대비한다. 2차 오키나와 훈련을 실시한 뒤 WBC 본 대회에 출전한다.
대표팀은 이미 한국시리즈 종료 후 체코, 일본과 두 차례씩 평가전을 치렀다. 그 때는 완전히 젊은 선수 위주의 구성이었는데, 이번 1차 캠프 명단을 보면 그 때와 선수 구성이 달라진 부분이 있다.
가장 주목받는 건 한화 이글스 마무리 김서현의 탈락. 시즌 막판부터 극심한 부진을 겪었고, 플레이오프와 한국시리즈에서도 치명적 홈런을 맞으며 무너진 김서현. 다행하 체코, 일본 평가전 때는 부름을 받았지만 약체 체코전에서도 혼자 실점을 하는 등 나아진 모습을 보여주지 못했다.
결국 사이판 캠프 탈락. 대체 자원이 필요했다. 그 중 LG 트윈스 마무리 유영찬이 새롭게 합류한 게 눈에 띈다.
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 우승을 차지한 LG 포수 박동원, 마무리 유영찬이 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/
유영찬은 올시즌 39경기 2승2패1홀드21세이브를 기록하며 LG 통합우승에 공헌했다. 하지만 전반기보다 후반기 들어 제구가 급격히 흔들리는 모습을 노출하기도 했다. 실제 한화와의 한국시리즈 3차전 충격 역전패의 빌미를 제공하기도 했다. 2023 시즌 혜성같이 나타나 우승 주역이 된 후 마무리 자리를 꿰찼는데, 뭔가 구위는 2023 시즌 그 때보다 조금은 약해진 느낌. 하지만 염경엽 감독은 유영찬에 깊은 신뢰를 드러냈고, 결국 원하는 걸 얻어냈다. 유영찬도 결국 5차전 마지막 우승 세이브 투수가 됐다.
그렇다면 대표팀 류지현 감독은 유영찬의 어떤 점을 좋게 평가한 것일까. 류 감독은 "각 팀 마무리들을 떠올려봤다. 그 중 위기 상황에서도 가장 흔들리지 않고 안정적으로 제구할 수 있는 투수가 누구인지 생각했을 때 유영찬이었다. 그리고 유영찬은 좌-우 타자 가리지 않고 헛스윙 유도 비율이 매우 좋다. 포크볼도 좋은데 슬라이더도 종으로 떨어지는 스타일"이라고 선발 이유를 밝혔다.