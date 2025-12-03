송혜교·한소희 떠난 '자백의 대가', 김고은 "4~5년 전 봤던 대본, 무조건 하겠다고"

기사입력 2025-12-03 17:21


송혜교·한소희 떠난 '자백의 대가', 김고은 "4~5년 전 봤던 대본, …
3일 용산CGV에서 열린 넷플릭스 '자백의 대가'의 언론 시사회 및 기자간담회, 전도연과 김고은이 인사말을 하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.03/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전도연과 김고은이 송혜교와 한소희가 검토 중이었던 '자백의 대가'를 선택한 이유를 밝혔다.

넷플릭스는 3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 오리지널 시리즈 '자백의 대가'(권종관 극본, 이정효 연출)의 언론시사회 및 기자간담회를 진행했다. 행사에는 이정효 감독, 전도연, 김고은, 박해수가 참석했다.

전도연은 "사실 처음 감독님께 제의를 받았을 때 저한테 대본도 안 주셨었다. '자백의 대가'라는 제목도 몰랐다. '선배님, 제가 작품을 들어가는데 두 여자 이야기고 스릴러입니다'라고 하더라. 저도 '굿 와이프' 했을 때 감독님과 호흡이 좋았고, 좋아하는 작품이기에 다음에 감독님이 뭘 하면 꼭 같이 하고 싶다고 생각했다. 스릴러라는 장르를 안 해봐서 장르적으로도 호감이 갔었다. 알겠다고 흔쾌히 하겠다고 했고 한참 뒤에 대본을 받았다"고 말했다.

김고은은 "저는 사실 이 대본에 대해 초반 기획하실 때 4~5년 전에 본 적이 있었다. 그때는 구체적인 거라기 보다는 '한 번 봐볼래?'하는 가벼운 마음으로 본 거였고, 그러고 나서는 저도 다른 작품들을 열심히 찍어 나가고 있다가 전도연 선배님이 하신다는 얘기를 듣고 받아봤을 슌는 그때 대본과는 완전히 다른 느낌이기는 했다. 더 고민하고 이럴 게 아니라, 대본이 어떻고 이런 것보다는 '저 잘할 수 있습니다' 했다. 무조건 잘 할 수 있다고 하면서 했다. '저 시켜주세요. 저 잘 할 수 있어요' 이렇게 하게 됐다"고 밝혔다.

'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'와 마녀로 불리는 의문의 인물 '모은', 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러 드라마. '사랑의 불시착'과 '굿와이프'를 연출한 이정효 감독의 신작이자 영화 '협녀, 칼의 기억' 이후 10년 만에 재회한 전도연과 김고은이 각각 안윤수와 모은을 연기하며 시청자들을 만난다. 전도연은 하루아침에 남편을 살인한 용의자가 되어 일상을 되찾기 위해 위험한 거래를 받아들이는 안윤수를 연기하고 김고은은 희대의 마녀로 불리며 윤수에게 위험한 거래를 제안하는 모은을 연기했다. 박해수는 이들의 비밀을 집요하게 파헤치려는 검사 백동훈을 연기했다.

'자백의 대가'는 오는 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

