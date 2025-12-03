현영, '12억 교육비' 남편도 몰랐다 "알면 뭐라 해서 몰래 시작" ('아는 형수')

[스포츠조선 이우주 기자] '아는 형수' 현영이 억대 교육비의 비밀을 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에서는 방송인 현영이 게스트로 출연했다.

현영은 두 자녀를 모두 국제학교에 보내며 억대 교육비를 감당 중이라 밝혀 화제가 된 바 있다. 특히 현영의 자녀들이 다니는 국제학교는 유치원부터 고등학교까지 전 과정을 마치면 학비만 약 12억 원이 드는 것으로 알려졌다.

현영은 "둘이라 학비가 억대다. 요즘 내 거를 산 적이 없다"며 "학비 비싼데 아이들 몸에 탑재시켜주는 거지 않냐. 세상 살 수 있는 스킬을. 그런 걸 생각하면 해줄 수 있는 한도 안에서는 일단 최선을 다해서 해주자는 마음"이라 밝혔다.

케이윌은 "교육비에 지출이 큰데 남편 분이 이해해주시냐"고 물었고 현영은 "맨 처음에는 남편 몰래 내가 시작해놔서 잘 모른다. 알면 막 뭐라 그런다"고 밝혔다.


케이윌이 "통장 따로 쓰는구나"라고 하자 현영은 "그렇다. 둘이 버는 게 다르니까. 교육비는 같이 부담한다. 공용 통장도 있고 개별 통장도 있다. 등록금 이런 건 공동에서 쓰고 학원 같은 건 다 일일이 얘기하면 '뭐 그렇게까지 하냐' 이렇게 얘기하니까 안 하고 내가 할 수 있는 건 혼자 해놓는다"고 밝혔다.

"학원은 몇 개 보내냐"는 질문에 현영은 "다은이는 학원 안 간다. 혼자 셀프 학습한다. 어렸을 땐 보냈는데 필요 없다더라. 둘째는 쓰기 공부 정도는 해야 진도를 따라 간다"고 밝혔다.

이에 케이윌은 "누나 1억을 어디다 쓰는 거냐"고 물었고 현영은 "등록금"이라고 말해 케이윌을 깜짝 놀라게 했다.


현영의 첫째 딸은 일반 학교를 다니다 국제학교에 합격하며 전학을 갔다고. 현영은 "서울에서 송도까지 다니는데 애가 너무 힘들어했다. 반 년을 다니다 내가 가야겠다 싶어서 내가 간 거다. 남편은 서울 집에 있었는데 1년 있으니까 너무 외로워서 못살겠다 해서 학교 있는 데로 와서 똘똘 뭉쳐서 같이 송도에 살고 있다"고 밝혔다.

