LG트윈스, 통합우승 기념 팬 초청 이벤트 진행

기사입력 2025-12-03 16:41


2023년 LG 통합우승 기념 팬 맥주파티. 사진제공=LG트윈스

프로야구 LG트윈스가 팬과 함께하는 '통합우승 기념 팬 맥주파티'를 진행한다.

이번 행사는 지난 2023년 12월 20일 29년만의 통합우승을 축하하며 잠실야구장에서 진행했던 통합우승 기념 맥주파티에서 차명석 단장이 다시 한번 통합우승을 이루는 해에 다시금 자리를 가지기로 약속해 마련되었다.

2025년 '통합우승 기념 팬 맥주파티'는 여의도 LG트윈타워 서관 지하1층 'DRAFT 128'에서 10일 오후 7시부터 9시까지 약 두 시간 동안 진행된다. 차명석 단장과 함께 하는 석식과 토크콘서트, 레크리에이션, 경품 추첨 등 다채로운 행사가 진행될 예정이다.


LG트윈스는 4일 오후 2시부터 5일 오후 5시까지 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 참가자 신청을 받으며, 추첨을 통해 총 80명을 선정한다. 본 행사는 주류가 동반되는 행사로써 성인 연간 회원만 참여할 수 있으며, 행사 당일 본인 확인을 위한 신분증 확인 후 입장 가능하다.

LG트윈스 '통합우승 기념 팬 맥주파티'에 대한 자세한 내용은 LG트윈스 홈페이지와 SNS계정을 통해 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

